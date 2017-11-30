Омич уедет в Тюмень на принудительные работы из-за долгов по алиментам

41-летний омич в течение нескольких лет не платил алименты бывшей супруге на содержание несовершеннолетней дочери. Теперь ему придется уехать в Тюмень и работать в режимном учреждении в течение восьми месяцев.

В Азовском районном отделе судебных приставов находился исполнительный документ в отношении 41-летнего омича. С 2015 года по решению суда мужчина должен регулярно платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

Однако должник решил проигнорировать закон, поэтому его долг составил 180 тыс. руб., после чего он был осужден за злостное уклонение от уплаты алиментов. Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства.

Нерадивому отцу было поручено трудоустроиться на одно из двух предприятий, но сельчанин так и не пришел туда работать. В результате суд заменил должнику назначенное ранее наказание на более строгое. Теперь ему придется заниматься принудительными работами. Главное отличие обязательных работ от принудительных - круглосуточное нахождение в режимном учреждении, где работают должники.

Поскольку ближайшее подобное учреждение находится в Тюмени, омичу придется отправиться туда. В противном случае его ждет реальное лишение свободы.