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В омской "Рябиновке" открылась женская консультация
Общество  •   9 июня 2017, 11:44, последнее обновление 9 июня 2017, 11:45  •  печать

В омской "Рябиновке" открылась женская консультация

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В микрорайоне "Рябиновка" на Левом берегу продолжается развитие инфраструктуры.

Накануне в Кировском округе в микрорайоне "Рябиновка" открылась женская консультация филиала № 2 Клинического родильного дома № 6, сообщает пресс-служба администрации города. Ранее в "Рябиновке" ввели в эксплуатацию 31-й дом. В этом году должны появиться ещё девять новых многоквартирных домов. Всего в новом микрорайоне проживает 1500 омичей.

Совсем недавно были открыты филиалы детской и взрослой поликлиник, - заявил глава Кировского округа Сергей Никифоров. - Если учесть, что большая часть жителей микрорайона - это молодые семьи, семьи с детьми или только планирующие их появление, то возможность получить оперативно медицинскую помощь, является крайне важной.

Теги  •  #микрорайон Рябиновка #открытие

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