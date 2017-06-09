В омской "Рябиновке" открылась женская консультация

Накануне в Кировском округе в микрорайоне "Рябиновка" открылась женская консультация филиала № 2 Клинического родильного дома № 6, сообщает пресс-служба администрации города. Ранее в "Рябиновке" ввели в эксплуатацию 31-й дом. В этом году должны появиться ещё девять новых многоквартирных домов. Всего в новом микрорайоне проживает 1500 омичей.

Совсем недавно были открыты филиалы детской и взрослой поликлиник, - заявил глава Кировского округа Сергей Никифоров. - Если учесть, что большая часть жителей микрорайона - это молодые семьи, семьи с детьми или только планирующие их появление, то возможность получить оперативно медицинскую помощь, является крайне важной.