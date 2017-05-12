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На достройку детского сада в Рябиновке выделили 190 млн рублей
Общество  •  12 мая 2017, 10:53, последнее обновление 12 мая 2017, 10:54  •  печать

На достройку детского сада в Рябиновке выделили 190 млн рублей

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Возведение дошкольного образовательного учреждения в омском микрорайоне Рябиновка будет продолжено.

Для завершения строительства детского сада в Рябиновке из бюджета города выделено 190 млн рублей. В прошлом году возведение дошкольного образовательного учреждения было заморожено из-за недостатка финансирования.

Продолжается выполнение кирпичной кладки, параллельно выполняется монтаж электрических сетей, - заявил директор департамента строительства администрации города Илья Трушников. - На следующей неделе приступим к началу установки оконных блоков. Обеспечен многоступенчатый контроль качества на всех этапах проведения работ.

В новый детский сад в Кировском округе смогут ходить 310 воспитанников. Объект должен быть сдан в декабре 2017 года. Ранее здесь возвели газовую мини-котельную. Она будет обеспечивать теплом детский сад и школу на 550 мест, строительство которой в планах у мэрии Омска.

Напомним, что микрорайон Рябиновка начал строиться в 2014 году. Здесь получали квартиры переселенцы из ветхого и аварийного жилья.

Теги  •  #детский сад #микрорайон Рябиновка

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