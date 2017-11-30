Омская область поднялась в рейтинге "счастья"

За месяц Омская область на пять пунктов улучшила свое положение в рейтинге регионов России, которые упоминаются в социальных медиа в контексте "счастья".

Независимая исследовательская компания "Медиалогия" на основе упоминаемости в соцмедиа в контексте "счастье" составила рейтинг самых счастливых регионов России. В частности в исследовании анализировались упоминания регионов в контексте синонимического окружения "счастье" на Facebook, Twitter, "ВКонтакте", ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах. Всего было проанализировано более одного млн сообщений.

Омская область заняла 15 строчку рейтинга из 25 с частотой упоминания о нем в социальных медиа 1,2%. При этом еще в начале месяца наш регион находился на 20-ой строчке с процентом 1,12%.

Добавим, что первое место заняла Москва с показателем 19,66%, второе место - Санкт-Петербург (15,55%), а бронза у Московской области с частотой упоминания о ней в социальных медиа 4,76%. Последнее место в рейтинге занимает Приморский край с показателем 0,85%.