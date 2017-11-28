Омск признан одним из худших городов России по качеству жизни
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 ноября 2017, 11:22, последнее обновление 28 ноября 2017, 11:23  •  печать

Омск признан одним из худших городов России по качеству жизни

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Омичи оказались недовольны ЖКХ и благоустройством города, а также работой городских властей.

Финансовый университет при Правительстве РФ составил рейтинг российских городов по качеству жизни. Проведя социологический опрос среди местных жителей, эксперты оценили города по таким параметрам, как качество и доступность медицинского обслуживания, состояние дорог, возможность получить хорошее образование, состояние жилого фонда. Исследователи также учитывали оценку работы городских властей и "чемоданные настроения" жителей - желание уехать из родного города.

Омск занял 34 место из 38 возможных. Жители оказались недовольны состоянием жилого фонда, работой жилищно-коммунального хозяйства, строительством жилья и благоустройством - эти параметры они оценили всего на 15 баллов из 100. Работу городских властей оценили на 27 баллов. При этом половину опрошенных омичей устраивает медицина и состояние дорог, а также работа ГИБДД. Выше всего омичи оценили образование и культуру, поставив 76 баллов из 100.

Первое место в рейтинге второй год подряд удерживает Тюмень. Далее расположились Грозный и Казань. На последних местах оказались Тольятти, Волгоград и Махачкала.

Теги  •  #качество #опрос #рейтинг #уровень жизни

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Комментарии
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Виктор Приходько  •  28 ноября 2017, 18:13

Картина печальная, а был Омск при Манякине Сергее Иосифовиче (1961 - 1987 г.), красивым, зелёным с названием "Город- сад". Помню эти времена, сама обстановка на улице располагала к порядочности. Смотришь, тротуар чистый и рука не поднимается выбросить окурок или бумагу на пол, обязательно в урну. Было такое.. Потом, в 1990 годах омичи, из-за массовых вырубок деревьев, придумали шуточное название "Город-пень".

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Виктория Прищепова  •  28 ноября 2017, 12:03

Нужная статистика. Хотелось бы, чтобы городские власти приняли это к сведению и предприняли необходимые меры по улучшению ситуации.

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Александр Божежар  •  28 ноября 2017, 12:43

Им то какое дело - с их благосостоянием за общий счёт всё хорошо, к сожалению проблема не только в спускании гос.средств, но и в привычках самих омичей.

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