Омск признан одним из худших городов России по качеству жизни

Финансовый университет при Правительстве РФ составил рейтинг российских городов по качеству жизни. Проведя социологический опрос среди местных жителей, эксперты оценили города по таким параметрам, как качество и доступность медицинского обслуживания, состояние дорог, возможность получить хорошее образование, состояние жилого фонда. Исследователи также учитывали оценку работы городских властей и "чемоданные настроения" жителей - желание уехать из родного города.

Омск занял 34 место из 38 возможных. Жители оказались недовольны состоянием жилого фонда, работой жилищно-коммунального хозяйства, строительством жилья и благоустройством - эти параметры они оценили всего на 15 баллов из 100. Работу городских властей оценили на 27 баллов. При этом половину опрошенных омичей устраивает медицина и состояние дорог, а также работа ГИБДД. Выше всего омичи оценили образование и культуру, поставив 76 баллов из 100.

Первое место в рейтинге второй год подряд удерживает Тюмень. Далее расположились Грозный и Казань. На последних местах оказались Тольятти, Волгоград и Махачкала.