Омичка отсудила у батутного парка 130 тысяч рублей за сломанный позвоночник сына

В Омске рассмотрели апелляцию по иску омички, представляющей интересы своего несовершеннолетнего сына. Женщина смогла частично взыскать с батутного парка компенсацию за полученную травму ребенка.

В Омске прошел суд по иску омички, представляющей интересы своего несовершеннолетнего сына. Женщина потребовала от индивидуального предпринимателя возместить причиненный вред здоровью, а также компенсировать моральный вред.

Инцидент произошел еще в октябре 2016 года, когда несовершеннолетний сын омички получил травму в батутном парке. Врачи диагностировали у ребенка неосложненный компрессионный перелом трех позвонков.

Согласно заключению эксперта, травма могла появиться при прыжках на батуте и причинила мальчику тяжкий вред здоровью. Во время судебного заседания было доказано, что ребенок получил травму из-за того, что инструктаж по технике безопасности и разминка не были проведены.

Кировский районный суд Омска частично удовлетворил иск омички и постановил взыскать с батутного парка более 130 тыс. руб. в качестве компенсации причиненного морального вреда, расходов на лечение, а также штрафы за отказ удовлетворять требования истицы. Апелляционная жалоба ответчика была оставлена без удовлетворения.