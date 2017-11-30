Омичка отсудила у батутного парка 130 тысяч рублей за сломанный позвоночник сына
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 30 ноября 2017, 14:31, последнее обновление 30 ноября 2017, 15:47  •  печать

Омичка отсудила у батутного парка 130 тысяч рублей за сломанный позвоночник сына

Автор:

В Омске рассмотрели апелляцию по иску омички, представляющей интересы своего несовершеннолетнего сына. Женщина смогла частично взыскать с батутного парка компенсацию за полученную травму ребенка.

В Омске прошел суд по иску омички, представляющей интересы своего несовершеннолетнего сына. Женщина потребовала от индивидуального предпринимателя возместить причиненный вред здоровью, а также компенсировать моральный вред.

Инцидент произошел еще в октябре 2016 года, когда несовершеннолетний сын омички получил травму в батутном парке. Врачи диагностировали у ребенка неосложненный компрессионный перелом трех позвонков.

Согласно заключению эксперта, травма могла появиться при прыжках на батуте и причинила мальчику тяжкий вред здоровью. Во время судебного заседания было доказано, что ребенок получил травму из-за того, что инструктаж по технике безопасности и разминка не были проведены.

Кировский районный суд Омска частично удовлетворил иск омички и постановил взыскать с батутного парка более 130 тыс. руб. в качестве компенсации причиненного морального вреда, расходов на лечение, а также штрафы за отказ удовлетворять требования истицы. Апелляционная жалоба ответчика была оставлена без удовлетворения.

Теги  •  #батут #компенсация #суд

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Марина  •  30 ноября 2017, 15:49

Хорошо, удалось получить компенсацию. Но что нужна разминка и инструктаж должны знать родители.

Ответить
Последние новости
В Омске задержали двух вооруженных мужчин, ранивших омича  •  сегодня, 17:54
Минкульт опроверг информацию о том, что вход в исторический парк станет платным  •  сегодня, 17:42
Прокуратура выясняет, чем отравились ученики омской гимназии  •  сегодня, 16:14
Глава региона попросил сенаторов от Омской области использовать свое влияние  •  сегодня, 13:03
Омич разбил стекло в машине скорой и напал на врача  •  сегодня, 12:52  •   2
За дорогой автомобиль в Омске заплатят налог 157 тысяч рублей  •  сегодня, 12:43
Еще новости