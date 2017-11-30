В Омской области планируют открыть девять ледовых переправ
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 30 ноября 2017, 08:53, последнее обновление 30 ноября 2017, 08:58  •  печать

В Омской области планируют открыть девять ледовых переправ

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Ледовые переправы начнут работать 15 декабря, если позволит морозная погода.

Ледовые переправы по плану должны открыть с 15 декабря до 10 января. Точные сроки старта пока неизвестны, они будут зависеть от погодных условий. Всего в Омской области планируется открыть девять переправ: по одной в Черлакском и Большереченском районах, по две в Знаменском и Усть-Ишимском, три в Тевризском.

Сотрудники МЧС беспокоятся из-за стихийных переправ через водоемы. Омичи нередко пренебрегают предупреждениями спасателей и подвергают свои жизни опасности, передвигаясь по неокрепшему льду. Пример тому неудачная попытка жителя Омской области перегнать только что купленный автомобиль с одного берега Иртыша на другой. Машина продавила неокрепший лед и ушла на дно. К счастью, водитель выбрался, но не всем рискнувшим проехаться по льду может так повезти. Министерству образования Омской области поручено провести в школах разъяснительные занятия с детьми, их родителям и педагогам еще раз напомнить о возможных печальных последствиях хождения по льду водоемов. 

Управлению МЧС, минздраву, УМВД  Омской области предписано обеспечить работу всех экстренных служб в местах массового выхода людей на лед и возле ледовых переправ.
 

Теги  •  #Иртыш #ледовая переправа #МЧС

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Комментарии
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Антон Никольский  •  30 ноября 2017, 09:37

Довольно странно планы строить по подобному вопросу, учитывая изменения климата последних лет.

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