В Омской области планируют открыть девять ледовых переправ

Ледовые переправы по плану должны открыть с 15 декабря до 10 января. Точные сроки старта пока неизвестны, они будут зависеть от погодных условий. Всего в Омской области планируется открыть девять переправ: по одной в Черлакском и Большереченском районах, по две в Знаменском и Усть-Ишимском, три в Тевризском.

Сотрудники МЧС беспокоятся из-за стихийных переправ через водоемы. Омичи нередко пренебрегают предупреждениями спасателей и подвергают свои жизни опасности, передвигаясь по неокрепшему льду. Пример тому неудачная попытка жителя Омской области перегнать только что купленный автомобиль с одного берега Иртыша на другой. Машина продавила неокрепший лед и ушла на дно. К счастью, водитель выбрался, но не всем рискнувшим проехаться по льду может так повезти. Министерству образования Омской области поручено провести в школах разъяснительные занятия с детьми, их родителям и педагогам еще раз напомнить о возможных печальных последствиях хождения по льду водоемов.

Управлению МЧС, минздраву, УМВД Омской области предписано обеспечить работу всех экстренных служб в местах массового выхода людей на лед и возле ледовых переправ.

