В "Щедрый вторник" в омском театре собирали деньги на язычковый ханг

Ханг драм – это необычный музыкальный инструмент, звуки из которого извлекаются с помощью ударов. Люди, которые не владеют музыкальной грамотой и игрой на музыкальных инструментах, прикасаясь к хангу, начинают извлекать звуки, которые гармонизируют их внутренний мир. Детям с ограниченными возможностями здоровья трудно нажимать на клавиши фортепиано или растягивать аккордеон, потому такой инструмент будет очень полезен необычным актерам.

Финансовые возможности театра-студии "Параллельный мир", которым руководят актеры омского ТЮЗа Лариса и Олег Чичко, весьма ограничены, потому коллектив решил дать благотворительный спектакль "Ангелы живут среди нас". Зрители оставляли пожертвования в ящиках для сбора, эти деньги пойдут на покупку ханга. Площадку для показа спектакля предоставил омский театр кукол, актера и маски "Арлекин".

С "Параллельным миром" мы дружим уже два года, ребята репетируют в стенах нашего театра, - рассказал корреспонденту "Омск Здесь" директор театра "Арлекин" Станислав Дубков. - То, что делают супруги Чичко, занимаясь с особенными детьми - это проявление щедрости души, это великое дело. Многие учреждения культуры в той или иной форме присоединились к акции "Щедрый вторник", чтобы сотворить добрые дела. Мы решили помочь "Параллельному миру".

По словам Станислава Дубкова, спектакль "Ангелы живут среди нас" очень трогательный. Он уверен, что эстетику и материал постановки необычные актеры осознают, понимают, и это учит их чему-то святому и доброму. Они подсознательно ощущают смысл спектакля, который рассказывает о том, что каждый человек рождается ангелом, но в житейской суете забывает об этом.

Они сами по себе очень солнечные дети. И название спектакля передает это так, что лучше и не придумаешь, - считает Станислав Маркович.

"Параллельный мир" считается театром-студией, потому что в студии мы стремимся воспитывать наших детей, в театре показываем спектакли и хотим, чтобы у этих спектаклей была эстетическая ценность. Мы не просто театральный кружок, самодеятельность. Мы требуем с наших актеров, как с серьезных работников театра, и таким образом воспитываем общество, показывая, что дети с разными заболеваниями могут быть причастны к искусству, некоторые из них играют лучше многих профессиональных актеров, - считает режиссер необычного театра Олег Чичко.

Руководитель театра Лариса Чичко говорит, что когда актеры театра - дети с ДЦП, синдромом Дауна и другими серьезными заболеваниями - приходят в их коллектив, они, в первую очередь, учатся вести себя в театре.

Все отмечают, что дети здороваются, не бегают, не кричат, ведут себя, как воспитанные люди. Печально, что для особенных детей очень мало возможностей реализовать себя в жизни. Они не могут быть бухгалтерами или программистами, но могут стать художниками или актерами. Мы стараемся помочь найти и развить их творческие способности, что для нас очень важно, - считает Лариса Чичко.

Музыкальный инструмент ханг могут изготовить для театра в Перми, а ускорить его приобретение помогли омские зрители.

