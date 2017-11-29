Омских младенцев накормят безлактозной смесью

На заседании правительства Омской области 29 ноября уточнили норму бесплатного отпуска молочных продуктов питания для детей в возрасте до трех лет. Она установлена региональным постановлением "О мере социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием". Андрей Стороженко пояснил, что теперь в норму включат безлактозную смесь.

Ее получат дети в возрасте до одного года. Норма выпуска - 4 кг в месяц на одного ребенка, - пояснил Стороженко.

Проект на заседании одобрили.