Омских младенцев накормят безлактозной смесью
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 ноября 2017, 15:53, последнее обновление 29 ноября 2017, 16:01  •  печать

Омских младенцев накормят безлактозной смесью

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О дополнении в норму питания рассказал министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко.

На заседании правительства Омской области 29 ноября уточнили норму бесплатного отпуска молочных продуктов питания для детей в возрасте до трех лет. Она установлена региональным постановлением "О мере социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием". Андрей Стороженко пояснил, что теперь в норму включат безлактозную смесь.

Ее получат дети в возрасте до одного года. Норма выпуска - 4 кг в месяц на одного ребенка, - пояснил Стороженко.

Проект на заседании одобрили.

Теги  •  #Андрей Стороженко #молочная смесь для детей #правительство Омской области

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Комментарии
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Ада С  •  29 ноября 2017, 16:38

Теперь главное обеспечить этим здоровым питанием всех малышей в полном объеме, а не частями.

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