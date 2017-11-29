Центр Омска остался без тепла

Десятки домов в центре города остаются без тепла и горячей воды.

В ночь на 29 ноября на трубопроводе, расположенному по адресу улица Кемеровская 4/1, произошла серьезная коммунальная авария. Без тепла и горячего водоснабжения осталось несколько жилых домов в районе улиц Волочаевской и Кемеровской, а также школа №77. Всего пострадал 61 объект.

Как сообщили в МП "Тепловая компания", сейчас на трубопроводе ведутся восстановительные работы, закончить их обещают в ближайшее время.