Центр Омска остался без тепла
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 ноября 2017, 15:02, последнее обновление 29 ноября 2017, 15:28  •  печать

Центр Омска остался без тепла

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Десятки домов в центре города остаются без тепла и горячей воды.

В ночь на 29 ноября на трубопроводе, расположенному по адресу улица Кемеровская 4/1, произошла серьезная коммунальная авария. Без тепла и горячего водоснабжения осталось несколько жилых домов в районе улиц Волочаевской и Кемеровской, а также школа №77. Всего пострадал 61 объект.

Как сообщили в МП "Тепловая компания", сейчас на трубопроводе ведутся восстановительные работы, закончить их обещают в ближайшее время.

Теги  •  #авария #тепло #Тепловая компания

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Комментарии
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Илья Семин  •  29 ноября 2017, 16:02

Непонятно как коммунальщики готовили сети к зиме, раз случилась такая серьезная авария?

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