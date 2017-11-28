Стало известно, во сколько омичам обойдутся новогодние салаты
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 28 ноября 2017, 18:06, последнее обновление 28 ноября 2017, 22:21  •  печать

Стало известно, во сколько омичам обойдутся новогодние салаты

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Росстат рассчитал стоимость приготовления салатов оливье и сельдь под шубой на четыре персоны для жителей городов России.

Ежегодно за месяц до Нового года Росстат подсчитывает стоимость продуктов для любимых россиянами салатов - оливье и сельди под шубой. Расчет производился на основе цен в регионе за октябрь 2017 года и готовятся на семью из четырех человек. Омская область вошла в число регионов с самым недорогим набором блюд.

Так, для примера был выбран один из распространенных рецептов оливье, в который входят консервированные огурцы, консервированный зеленый горошек, картофель, морковь, куриные яйца, вареная колбаса, майонез и репчатый лук. Это традиционное новогоднее блюдо обойдется омичам в 258 руб. 54 коп., при этом его стоимость по сравнению с прошлым годом вырастет в среднем на 4,79 %.

Другой популярный праздничный салат - сельдь под шубой, для его приготовления понадобятся соленая сельдь, картошка, свекла, морковь, яйца, майонез и лук. Чтобы приготовить это блюдо на компанию из четырех человек, омичам придется закупиться продуктами на 212 руб. 16 коп., что на 2,9 % меньше, чем в прошлом году.

Теги  •  #новый год #Росстат #салат #сельдь

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