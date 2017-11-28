В Омске наградили школьников, спасших второклассника из колодца

Сегодня, 28 ноября, в лицее № 137 прошла торжественная линейка. На ней начальник отдела полиции № 1 УМВД России по городу Омску Алексей Елесин и член Общественного совета при УМВД России по городу Омску Анатолий Бижов вручили благодарственные письма и наручные часы Павлу Стоянову и Эдуарду Исмаилову, которые спасли восьмилетнего ребенка.

Подростков наградили за смелость, проявиленную в ситуации о которой уже писал "Омск Здесь". Напомним, 23 ноября в полицию позвонили из больницы и сообщили, что к ним привезли восьмилетнего мальчика с телесными повреждениями.

Школьник с другом возвращался домой из школы. Во дворе дома № 31 на улице Комарова он наступил на люк колодца, который не был полностью закрыт. Крышка перевернулась, и ребенок упал в двухметровый колодец, наполненный теплой водой.

К счастью, рядом оказались 15-летние подростки, которые не растерялись и помогли мальчику выбраться, успокоили его и вызвали скорую. Алексей Елесин считает, что школьники не растерялись в сложной ситуации и поступили как взрослые мужчины.

Фото: пресс-служба УМВД России по городу Омску