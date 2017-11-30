День домашних животных: самые очаровательные кошки Омска

Во Всемирный день домашних животных "Омск Здесь" рассказывает о дорогих, и не только сердцу, котиках, которые живут в квартирах омичей. Как раз то, что нужно в этот холодный, но солнечный четверг.

Мода на маленьких ручных собачек уходит в прошлое и на смену им приходит мода на кошек. Причем не обычных, а весьма даже экзотических. Их мех похож на мех норки, в жилах течет "царская" кровь, в характере - воинственность, а в сердце - привязанность к своему хозяину. Казалось бы, куда еще проще? Купил кота, поставил лоток и покормить не забыл. А между тем в кошачьем деле зарыта не одна собака. О том, как правильно содержать породистых кошек и какие особенности есть у каждой из пород, рассказывают омские заводчики.

КОШКА БЕЗ ОДЕЖКИ

Канадский сфинкс Гугл, 9 месяцев

Бесшерстных кошек много - есть индийские, французские и немецкие сфинксы, а в России особенно популярен канадский сфинкс. Это толстокожая кошка с многочисленными складками, и чем больше складок кожи, тем лучше. После долгого общения со сфинксами понимаешь, что у них не кошачий характер, и, как отмечают хозяева голых котов, человека канадцы воспринимают как своего. Красавец Гугл, родившийся в доме заводчика Екатерины, имеет поинтовый (сиамский) окрас. 9-месячный котенок уже не раз становился лучшим котенком выставки среди всех пород.

Кошка, по словам хозяйки, ласковая, нежная и не может существовать без человеческого внимания. Обидчивая, но не злопамятная, может разозлиться, если с ней не хозяева не поздоровались, и приревновать, если они при ней погладили других. Вопреки стереотипам сфинксы вовсе не агрессивные - они редко царапаются и совсем не кусаются. Характер этих котов мягок и устойчив, и разозлить сфинкса практически невозможно.

- Только человек, понимающий в породе, сможет увидеть, что это обалденные коты. Сфинксы человекозависимые, и сами по себе очень похожи на нас. Они как дети, и кошкой их трудно назвать. Гугл очень ласковый. Вообще все сфинксы очень чувствительны и могут прийти, если у тебя что-то болит. Но опять же это из-за того, что они всегда стремятся к теплу, а у этого участка повышенная температура. Важно, чтобы у кота было свое покрывало. Даже не столько из-за того, что им нужно тепло, сколько из-за того, что любят мягкость, - говорит хозяйка Гугла Екатерина.

Особенностью содержания этой породы в отличие от той же сибирской является разве что более частое купание. Из-за отсутствия волосяного покрова жир, который выделяется, не впитывается в шерсть и остается на коже. Кормить рекомендуется специализированными кормами, иногда добавляя в рацион обычную еду. "Естественно, что это не копченая колбаса, не жареное. Сладкое категорически нельзя, быстрые углеводы. Гугл у нас, например, очень любит есть огурцы", - говорит Екатерина.

Цена: в среднем 25-30 тыс. руб. Цена может увеличиваться из-за необычного окраса или если у котенка разный цвет глаз, и тогда стоимость может доходить до 60 тыс. руб.

УШКИ НА МАКУШКЕ

Эльф Элвис, 9 месяцев

Редкая кошачья порода - эльф - появляется путём скрещивания американского кёрла и канадского сфинкса. Вот и Элвис, которого домашние называют просто Мишей за его характер, получится от голого сфинкса из Омска и пушистого керла из Казахстана. При вязке сфинкса с кёрлом получается первое поколение. Они имеют сразу загнутые ушки, но еще при шерсти. Как рассказала хозяйка Михаила Екатерина, он представитель второго поколения эльфов F2, только ему не удалось "раздеться". Заводчики надеются, что уже в третьем поколении от скрещивания Михаила со сфинксом можно будет получить лысых кошек с загнутыми назад ушками.

В отличие от сфинксов, эльфы комфортно себя ощущают при комнатной температуре, но, как и голые кошки, любят спать под одеялом. Эльфы преданы человеку, как сфинксы, и дружелюбны, как кёрлы. И если ищете надежного друга, заводите их. Но если вы не можете уделять питомцу достаточно времени, то выберите другую породу, так как представители этой породы уже в третьем поколении очень привязываются к людям и плохо переносят одиночество.

- Миша - внезапный. Он может лежать, развалившись и ничего не делая. У него царственные манеры поведения. Это и взгляд и то, как он поворачивает голову, как ходит. У него часто меняется настроение: то царственно идет, то уже скачет по стенам. Очень интересно наблюдать за его настроением - он, в отличие от сфинксов, сам по себе. Очень любит сидеть на руках, но может резко встать и уйти. Своенравный и независимый. Насколько ручной, но настолько и свободолюбивый. Противоположные сущности. Миша любит разбрызгивать воду. Подойдет к миске с водой и начнет играть с ней, а потом может идти и разбрызгивать ее. Этому он научил и сфинксов. Поэтому миска с водой всегда стоит у нас в тазу, - рассказывает Екатерина.

Цена: в России эту породу кошек приобрести очень сложно, и необходимо делать специальный заказ. Желающим приобрести такого уникального питомца придется отдать немаленькую сумму - 2000 американских долларов.

ПЛЮШЕВЫЙ КОМОК

Британский короткошерстный Алик, 4,5 года

"Любимец домохозяек" получился благодаря гибридному альянсу английских домашних кошек и персов. Шерсть у британцев нежная, а мех шелковый и на ощупь напоминает плюш. Алик имеет редкий для британца окрас - черный ван, когда черные только хвост и два пятна на голове.

- Многие хотят котят, который имеют классический окрас - голубой и удивляются белым британцам. Британцы довольно массивные кошки, Алик для британца - не тяжеловес, хотя смотрится очень упитанным - 5 кг, - рассказывает хозяйка Фиюза. - Главное британца постоянно расчесывать, хотя бы раз в неделю. Лучше давать витамины для ускоренной линьки, особенно весной и осенью.

Британские кошки приносят уют в любой дом, поэтому и полюбились за дружелюбие. Эти животные особенно любят тишину и спокойствие, поэтому не создают излишнего шума. Особое отличие британцев от других пород - независимость. Они спокойно переносят долгое одиночество, и сами не просятся к хозяину на руки. Хороши британцы и в том случае, если в квартире уже живет собака. Алик, например, неплохо уживается с йорк-ширском терьером Яриком.

- Я сама больше люблю собак, но Алик - единственный кот, покоривший мое сердце. Меня он покорил тем, что он ненавязчивый. Он никогда сам не лезет, ходит сам по себе. Но вместе с тем он ласковый и, если придет, то лежит рядом, мурлыкает, но это не больше 20 минут. Британцы очень своенравные: захотел - подошел, причем, если его погладить так, что ему не понравится, он уйдет. Очень редко попадаются ручные ласковые британцы. Но, как и любому другому домашнему животному, каждый день желательно уделять внимание. Любому питомцу важно знать, что он дорог хозяину, - рассказывает Фиюза.

Британцы неприхотливы в кормлении, но очень любят хорошо покушать, поэтому важно следить за сбалансированностью рациона и качеством корма. Кормить питомца жирной пищей категорически запрещено, так как эта порода склонна к ожирению.

Цена: средняя цена по России находится в пределах 10 тыс. руб. Если речь идет о покупке котенка в питомнике или от титулованных родителей, то стоимость может достигать 30 тыс. руб.

ДОБРАЯ РЫСЬ

Мейн-кун Вольт, 4 года

Популярны эти питомцы отчасти потому, что в городских квартирах людям не хватает живой природы. Это одна из самых крупных пород, и домашний питомец может достигать до 11 кг в весе и более метра в длину. Мейн-куны ценятся не только за свой размер и внешнюю схожесть с рысью, но, по словам заводчиков, за привязанность к человеку. Такие коты идеально подходят тем, кто хочет завести "кого-то большого" и не может позволить себе собаку. Особого ухода такой кот не требует: он полудлинношерстный, поэтому расчесывать его почти не нужно, а хвост вообще лучше не трогать. Как и сфинксы, в хозяине они видят родителей. Обожая своего хозяина, кун стремится всегда находиться с ним рядом, но делает это ненавязчиво.

- Вольт всегда выделялся из помета своим характером. Он не такой любопытный, как другие котята и старался быть около мамы. У нас его пытались купить уже несколько раз, но он так боится собак, а в тех домах всегда была собака, он возвращался назад. Это незаменимый в нашем питомнике кот - он "вяжущий кастрат", очень активный в плане любви, что очень удобно для питомника, где есть молодые кошки, - рассказывает хозяйка Вольта Наталья. - Мейн-куны - это порода, которую Господь Бог создал исключительно для человека, чтобы можно было наслаждаться контактом с такими кошками. Наши посетители говорят, что хотят создать клуб-любителей Вольта.

Из-за своих внушительных размеров куны нуждаются в большом пространстве, поэтому в маленькой квартире им будет тесно. Но несмотря на это кошки этой породы очень аккуратны - обойдут все преграды и ничего не побьют. И мебель будет целой, если поставить мейн-куну когтеточку. Эти кошки являются также прекрасными охотниками, поэтому в загородных домах можно спокойно забыть о существовании крыс. В ловле мух и комаров таким кошкам трудно найти достойных соперников.

Эти удивительные животные объединяют в себе повадки диких предков со спокойным характером обычной домашней кошки. Куны также очень умные и любознательные животные, и многие их поступки осознанны. Они могут открывать комнатную дверь, нажимая на ручку и его легко приучить к унитазу. Их характеру также присущи черты, не встречающиеся у кошек других пород. Например, кунов очень интересует вода, в то время как многие кошачьи ее боятся.

Цена: зависит от целей приобретения. Стоимость для любимца может составлять 10 тыс. руб., а минимальная стоимость при разведении - 25-30 тыс. руб. для кошек и от 45 тыс. руб. - для котов.

ВОСТОЧНЫЙ КРАСАВЕЦ

Ориентальный кот О*Кей Жардин Астрифэр, 2 года

Эта порода считается одной из самых утонченных и изящных, ориенталы напоминают своих диких предков пластичностью и особой грацией. Элегантная восточная короткошерстная кошка - "разновидность" сиамской, и отличается от своей ближайшей родственницы разве что окрасом. Как и сиамские кошки, ориенталы привязаны к своему хозяину.

- Ориенталов часто называют котопсами, но я с этим не согласна. С собакой у него только одно очевидное сходство - слишком длинные когти, которые полностью не убираются в подушечки, из-за чего кот "цокает" по полу. Хотя при желании он тоже может быть бесшумным, например, когда крадет и прячет носки, - рассказывает хозяйка Юлия. - "Орики" отличаются своей любвеобильностью и общительностью. Эйс, так мы зовём его дома, например, может долго бегать за мной по квартире, чтобы запрыгнуть "на ручки", прижаться и громко урчать. С виду он похож на грозного охотника, но в душе это самый ласковый в мире кот.

Ориенталы как никто другой нуждаются в заботе и ласке и готовы постоянно находиться с любимым хозяином. Агрессию со стороны питомцев этой породы вы никогда не увидите - у них мягкий характер, но вместе с тем они темпераменты и настойчивы, особенно когда дело касается инстинкта размножения, поэтому котов желательно кастрировать уже в полугодовалом возрасте. С маленького возраста ориенталы очень подвижны - любят бегать и прыгать, так что эти подвижные создания не подойдут флегматикам и меланхоликам, любящим тишину и покой.

- В те моменты, когда кот не спит, он очень энергичный. Поэтому мы покупаем ему разные игрушки, за которыми можно бегать. У него был плюшевый мышонок Рокки, которому он пооткусывал лапы. Потом была Рокель, он откусил и проглотил ее голову, была мышь покрупнее - Дуэйн, ему он погрыз всю морду, а вот четвертую мышь - Рокси - он, кажется, полюбил и не жрет. Берет ее зубами за шкирку и носит с деловым видом в ванную. Мне кажется, кот думает, что это его комната, и он просто показывает девушке, какое у него отдельное жилье,- говорит Юлия.

Цена котёнка в качестве домашнего любимца - 36 000 руб.; с правом племенного использования - 55 000 руб.

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Фото: Илья Петров