Половина омичей хотела бы завести на работе котика

В преддверии всемирного Дня домашних животных, который отмечается 30 ноября, сайт "Зарплата.ру" узнал у омичей, хотят ли они работать в офисе с котиками и собачками.

Так, выяснилось, что домашние животные живут в офисе у 11 % опрошенных омичей: у каждого третьего обитает кошка, у каждого четвертого - собака, а у каждого пятого - рыбки. Некоторые компании заводят попугаев, кроликов, улиток и черепах.

Между тем 45 % опрошенных омичей хотели бы завести питомца, 31 % затруднились с ответом, 14 % горожан и оказались совсем равнодушны к животным, и только 10 % считают, что животным вовсе не место на рабочем месте.

При этом чаще всего омичи хотят видеть на работе рыбок (36 %), котиков (31 %), морских свинок и хомячков (18 %). Также среди ответов канарейки и попугаи.

- Животные в офисе помогут снизить уровень стресса сотрудников. Так считает почти половина жителей города (40 %). Каждый пятый опрошенный уверен, что питомцы помогут сплотить работников и сделают общение в коллективе менее формальным. 13 % убеждены, что животные никак не влияют на атмосферу в офисе. Каждый десятый думает, что животные сделают сотрудников более счастливыми и помогут расположить клиентов и повысить уровень продаж, - говорится в сообщении компании.