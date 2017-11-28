В Омской области закупили мобильные крематории за 8 млн рублей

В Омске продемонстрировали новую технику для сжигания трупов животных в случае возникновения эпидемий. Два мобильных крематория были приобретены за счет средств резервного фонда правительства Омской области.

Сегодня, 28 ноября, в Омске прошла презентация мобильных крематориев для сжигания трупов животных. Решение о покупке таких комплексов было принято после вспышки африканской чумы в регионе, сообщают Sibnovosti.

По словам начальника ГУ ветеринарии Владимира Плащенко, покупка двух крематориев обошлась региональному бюджету в 8 млн руб., которые были получены из резервного фонда. Мусоросжигательные комплексы, похожие на печи на колесах, были куплены у ижевского завода Bonkraft.

Крематорий сжигает отходы при температуре 650 градусов. После остатки попадают в камеру дожига, где обрабатываются при температуре 850 градусов. В итоге содержимое комплекса исчезает практически полностью. За 4 часа он уничтожает 500 кг.

- Дым идет беленький, а не черный, что позволяет использовать его практически в любом месте без претензий со стороны Росприроднадзора, - пояснил Владимир Плащенко.

Чтобы подготовить комплекс к работе, нужно полтора часа. По словам ветеринаров, крематорий можно использовать не только во время АЧС, но и при сибирской язве и других опасных болезнях.

Скриншот: "Аварийный Омск"