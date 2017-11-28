Омские чиновники избавляются от пробок на дороге к Московке

В утренние и вечерние часы пик специалисты департамента транспорта исследовали интенсивность движения транспорта на улице Кирова и сравнили его с ситуацией в межпиковое время. Кроме того, обратили внимание и на движение пешеходов на восьми переходах, оборудованных светофорами. Их режим работы планируют скорректировать в три этапа. Уже сегодня на первом этапе корректировки изменится работа пяти светофоров на пересечении ул. Кирова с ул. 5-й, 19-й, 23-й и 27-й Рабочими и в районе торгово-ярмарочного комплекса "Панорама-центр". Интервал зеленого сигнала будет гореть дольше утром, пропуская транспорт в центр города, а вечером наоборот - пропуская омичей обратно.

Суммарно в течение трехчасового утреннего (а также вечернего) пикового периода на 5 минут увеличится продолжительность горения зеленого сигнала светофора по улице Кирова на каждом указанном объекте, что приведет к уменьшению времени проезда улицы, - пояснили в департаменте транспорта.

Второй этап корректировки затронет режим работы светофоров по улице Б. Хмельницкого на пересечении с улицами Л. Чайкиной и 3-й Транспортной. Изменения внесут после того, как на этих участках изучат дорожные условия, что сделают в декабре 2017. На третьем этапе работы запланированы изменения режима работы светофора на перекрестке улиц Кирова и 15-й Рабочей. Специалисты хотят запретить поворот с улицы Кирова налево из центра города на улицу 15-ю Рабочую.

- Эти изменения позволят организовать так называемую расщепленную фазу для выполнения востребованного встречного левого поворота (после завершения встречного движения будет дольше работать зеленый сигнал светофора), - уточняет пресс-служба департамента и напоминает, что предложения и замечания омичей по вопросам корректировки режима работы светофоров можно оставить ежедневно в будние дни по телефону: 78-79-70 с 10:00 до 11:00 и с 15:00 до 16:00.