В Омской области чиновники уберут свалку только после вмешательства прокуратуры
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 ноября 2017, 10:58, последнее обновление 28 ноября 2017, 11:03  •  печать

В Омской области чиновники уберут свалку только после вмешательства прокуратуры

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Из-за бездействия администрации Усть-Ишимского района на трассе Усть-Ишим - Загваздино - Тобольск образовалась свалка. Прокуратура обратилась в суд с требованием ликвидировать несанкционированный мусорный полигон.

Прокуратура Усть-Ишимского района Омской области провела проверку и нашла нарушения природоохранного законодательства в деятельности местной администрации. Оказалось, что отходы в Усть-Ишимском районе размещаются на несанкционированной свалке.

Прокуратура неоднократно вносила представления главе администрации, но за период с 2014 по 2017 год чиновники только поставили полигон на кадастровый учет и передали подведомственному учреждению. Из-за того что необходимые меры так и не были приняты, возле автодороги Усть-Ишим - Загваздино - Тобольск и на ней появилась свалка, которая мешала проезду транспорта.

Прокурор Усть-Ишимского района обратился в суд с требованием обязать районную администрацию, региональный Минстрой ликвидировать несанкционированную свалку. Сейчас иск находится на рассмотрении в суде.

Теги  •  #дорога #мусор #прокуратура

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Комментарии
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Nataly Kozloff  •  28 ноября 2017, 13:37

Мусорный бизнес - это очень большие левые деньги. Подобные свалки в одном месте закрываются, потом в 50 метрах открываются точно такие же полигоны. Прокуратура же не может выставить посты охраны на всех опасных точках.

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