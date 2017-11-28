В Омской области чиновники уберут свалку только после вмешательства прокуратуры

Из-за бездействия администрации Усть-Ишимского района на трассе Усть-Ишим - Загваздино - Тобольск образовалась свалка. Прокуратура обратилась в суд с требованием ликвидировать несанкционированный мусорный полигон.

Прокуратура Усть-Ишимского района Омской области провела проверку и нашла нарушения природоохранного законодательства в деятельности местной администрации. Оказалось, что отходы в Усть-Ишимском районе размещаются на несанкционированной свалке.

Прокуратура неоднократно вносила представления главе администрации, но за период с 2014 по 2017 год чиновники только поставили полигон на кадастровый учет и передали подведомственному учреждению. Из-за того что необходимые меры так и не были приняты, возле автодороги Усть-Ишим - Загваздино - Тобольск и на ней появилась свалка, которая мешала проезду транспорта.

Прокурор Усть-Ишимского района обратился в суд с требованием обязать районную администрацию, региональный Минстрой ликвидировать несанкционированную свалку. Сейчас иск находится на рассмотрении в суде.