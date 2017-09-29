В Советском округе омичей травят оксидом азота, а в Ленинском - хлоридом водорода

Для более точного определения вредных веществ в атмосферном воздухе региональным чиновникам не хватает стационарных постов контроля в Амуре и на Московке-2.

Региональные природоохранные ведомства сегодня, 29 сентября, за круглым столом обсуждают состояние атмосферного воздуха в Омске. Управление Росприроднадзора по Омской области представило данные по количеству случаев превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе за восемь месяцев 2017 года. Больше всего случаев превышения ПДК зарегистрировано в Советском округе. Там превалирует оксид азота. На втором месте - Октябрьский округ, где чаще всего фиксировались выбросы формальдегида. На третьем месте Кировский округ с выбросами хлорида водорода.

- По указанию губернатора созданы два дополнительных поста в Советском округе в северо-западном направлении, - добавил заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Матненко. - Также внесены корректировки в нормативные акты, которые позволят вернуться к прошлой практике, когда ведомства могли в период неблагоприятного состояния окружающей среды вмешиваться в работу предприятий, знакомиться с мерами, принятыми для устранения ситуации.

Кроме того, чиновники отмечают, что не хватает стационарных постов в Амуре и на Московке-2.

На круглом столе также была прокомментирована ситуация с выбросами этилмеркаптана. Проверено 21 предприятие, где используется этот одорант. Нарушения выявлены на трёх.

- В отношении нарушителей приняты административные меры воздействия, - резюмировал замминистра, правда, не озвучив названия виновников "газовой атаки".

- Росприроднадзор в марте получал жалобы на запахи в Советском и Кировском округах. По направлению ветра определили, что выбросы идут из Северо-Западного промузла, где большое количество предприятий. Проведены проверки, в том числе на ОНПЗ, "Омском каучуке", Крутогорском нефтеперерабатывающем заводе, Омскводоканале. На четырёх проверяемых предприятиях найдены нарушения, - добавил начальник отдела экологического надзора регионального управления Росприроднадзора Сергей Тектов.