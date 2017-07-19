Омичи смогут следить за выбросами омских предприятий в режиме онлайн

Сегодня, 19 июля, на пресс-конференции, посвящённой экологии Омска, журналистам сообщили, что к 2018 году все крупные промышленные объекты должны быть оборудованы системами автоматического контроля выбросов. Эти системы позволят отслеживать количество выбросов в режиме онлайн.
- Предприятия должны будут установить датчики, которые будут передавать информацию о веществах, выбрасываемых в данную секунду в атмосферу. Этот показатель будет доступен как органам надзора, так и гражданам, - отметил исполняющий обязанности руководителя омского управления Роспотребнадзора Виталий Нетребко.
По словам специалистов, новые системы должны быть установлены на 30 крупных омских предприятиях.
Ну хоть что то.
Конечно это хорошая новость, что пытаются маниторить предприятия. Вот только мне кажется, что обычным жителем это будет мало интересно.