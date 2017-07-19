Омичи смогут следить за выбросами омских предприятий в режиме онлайн

К 1 января 2018 года крупным омским предприятиям необходимо будет установить специальное оборудование, которое позволит контролирующим органам и горожанам следить за выбросами в режиме реального времени.

Сегодня, 19 июля, на пресс-конференции, посвящённой экологии Омска, журналистам сообщили, что к 2018 году все крупные промышленные объекты должны быть оборудованы системами автоматического контроля выбросов. Эти системы позволят отслеживать количество выбросов в режиме онлайн.

- Предприятия должны будут установить датчики, которые будут передавать информацию о веществах, выбрасываемых в данную секунду в атмосферу. Этот показатель будет доступен как органам надзора, так и гражданам, - отметил исполняющий обязанности руководителя омского управления Роспотребнадзора Виталий Нетребко.

По словам специалистов, новые системы должны быть установлены на 30 крупных омских предприятиях.