Омичи смогут следить за выбросами омских предприятий в режиме онлайн
Общество  •  19 июля 2017, 14:57, последнее обновление 19 июля 2017, 15:26  •  печать

Омичи смогут следить за выбросами омских предприятий в режиме онлайн

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К 1 января 2018 года крупным омским предприятиям необходимо будет установить специальное оборудование, которое позволит контролирующим органам и горожанам следить за выбросами в режиме реального времени. 

Сегодня, 19 июля, на пресс-конференции, посвящённой экологии Омска, журналистам сообщили, что к 2018 году все крупные промышленные объекты должны быть оборудованы системами автоматического контроля выбросов. Эти системы позволят отслеживать количество выбросов в режиме онлайн.  

- Предприятия должны будут установить датчики, которые будут передавать информацию о веществах, выбрасываемых в данную секунду в атмосферу. Этот показатель будет доступен как органам надзора, так и гражданам, - отметил исполняющий обязанности руководителя омского управления Роспотребнадзора Виталий Нетребко.

По словам специалистов, новые системы должны быть установлены на 30 крупных омских предприятиях. 

Теги  •  #выбросы в атмосферу #загрязнение #Росприроднадзор #этилмеркаптан

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Комментарии
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Photograph tattoo  •  19 июля 2017, 20:45

Ну хоть что то.

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Николай Лом  •  19 июля 2017, 20:40

Конечно это хорошая новость, что пытаются маниторить предприятия. Вот только мне кажется, что обычным жителем это будет мало интересно.

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