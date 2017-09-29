Проекты "Радио Сибирь" включены в конкурсную программу II Московского медиафестиваля "Родина в сердце" 
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 сентября 2017, 15:06, последнее обновление 29 сентября 2017, 15:07  •  печать

Проекты "Радио Сибирь" включены в конкурсную программу II Московского медиафестиваля "Родина в сердце" 

Проекты "Радио Сибирь" прошли отборочный этап и станут участниками конкурсной программы II Московского медиафестиваля патриотической тематики "Родина в сердце".

На награды будут претендовать два выпуска проекта "Песни Победы", подготовленные представителями томской редакции Любовью Воробьёвой и Натальей Полумогиной. В программе ветераны и труженики тыла рассказывают о песнях, которые исполняли в годы Великой Отечественной войны.

В номинации "Радиопередачи" конкуренцию "Радио Сибирь" составят крупнейшие российские медиа, в том числе филиалы ВГТРК в Тыве, Смоленске, Мордовии, Волгограде, радио "Маяк Курск", МИА "Россия сегодня".

Всего в оргкомитет фестиваля "Родина в сердце" поступило свыше 300 работ из разных регионов страны. Жюри назовет авторов лучших работ на телевидении, радио и интернет-СМИ. Итоги будут подведены с 23 по 27 октября в Центральном доме журналиста в Москве. 

В 2017 году оба корреспондента "Радио Сибирь. Томск" Любовь Воробьева и Наталья Полумогина уже становились призерами XVI Межрегионального конкурса журналистского мастерства "Сибирь - территория надежд", награждение прошло в сентябре в Дагомысе в рамках XXI фестиваля "Вся Россия".

Радиостанция "Радио Сибирь" начала вещание в 1992 году в Томске. С 2014 года входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Сегодня "Радио Сибирь" работает в городах восьми регионов России: Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Алтай и Бурятия.

Проекты "Радио Сибирь" неоднократно становились лауреатами международной премии имени А. С. Попова, национальной премии "Радиомания", конкурса "РадиоИмидж", получали награды фестиваля "Вместе - радио".

Теги  •  #МКР-Медиа #Радио Сибирь

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