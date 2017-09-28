Журналисты "Радио Сибирь" стали призёрами конкурса "Сибирь - территория надежд"
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 сентября 2017, 15:53, последнее обновление 28 сентября 2017, 16:05  •  печать

Журналисты "Радио Сибирь" стали призёрами конкурса "Сибирь - территория надежд"

Жюри XVI Межрегионального конкурса журналистского мастерства "Сибирь - территория надежд" отметило сразу четверых представителей радиостанции "Радио Сибирь". Вручение наград состоялось в Дагомысе в рамках XXI фестиваля "Вся Россия".

В номинации "Авторская программа" дипломы за второе и третье места получили журналисты томской редакции: Наталья Полумогина, подготовившая программу "День за днём. Сопровождение студентов", и Любовь Воробьёва с программой "Азбука импортозамещения". В специальной номинации "СМИ и ресурсоэффективность" второе место заняла их коллега из Томска Татьяна Вагнер с проектом "Холодильник наоборот". 

Ещё одну серебряную награду получил корреспондент "Радио Сибирь. Кузбасс" Павел Лавров: в номинации "Информационный сюжет" он представил материал "Кино о надежде". 

В 2017 году в конкурсе "Сибирь - территория надежд" приняли участие журналисты из 22 регионов России. Жюри назвало лучших авторов печатных СМИ, интернет-изданий, радио, телевидения и обладателей специальных призов. 

Радиостанция "Радио Сибирь" начала вещание в 1992 году в Томске. С 2014 года входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Сегодня "Радио Сибирь" работает в городах восьми регионов России: Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Алтай и Бурятия. 

Проекты "Радио Сибирь" неоднократно становились лауреатами международной премии имени А.С. Попова, национальной премии "Радиомания", конкурса "РадиоИмидж", получали награды фестиваля "Вместе - радио".

Теги  •  #Радио Сибирь #Сибирь – территория надежд

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