Журналисты "Радио Сибирь" стали призёрами конкурса "Сибирь - территория надежд"

В номинации "Авторская программа" дипломы за второе и третье места получили журналисты томской редакции: Наталья Полумогина, подготовившая программу "День за днём. Сопровождение студентов", и Любовь Воробьёва с программой "Азбука импортозамещения". В специальной номинации "СМИ и ресурсоэффективность" второе место заняла их коллега из Томска Татьяна Вагнер с проектом "Холодильник наоборот".



Ещё одну серебряную награду получил корреспондент "Радио Сибирь. Кузбасс" Павел Лавров: в номинации "Информационный сюжет" он представил материал "Кино о надежде".



В 2017 году в конкурсе "Сибирь - территория надежд" приняли участие журналисты из 22 регионов России. Жюри назвало лучших авторов печатных СМИ, интернет-изданий, радио, телевидения и обладателей специальных призов.



Радиостанция "Радио Сибирь" начала вещание в 1992 году в Томске. С 2014 года входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Сегодня "Радио Сибирь" работает в городах восьми регионов России: Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Алтай и Бурятия.



Проекты "Радио Сибирь" неоднократно становились лауреатами международной премии имени А.С. Попова, национальной премии "Радиомания", конкурса "РадиоИмидж", получали награды фестиваля "Вместе - радио".