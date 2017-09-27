Международное радио Китая будет развивать сотрудничество с "Радио Сибирь"

Как сообщает российско-китайская медиаплатформа "Россия-Китай: главное", Ван Гэннянь отметил, что Международное радио Китая и "Радио Сибирь" имеют схожие направления деятельности и хорошо дополняют друг друга. Сейчас стороны обмениваются 30-минутными аудиопрограммами, которые транслируются в России и Китае. Обсуждается вопрос увеличения их эфирного времени, а также рассматривается сотрудничество в сферах мобильных приложений или TB-шопинга. Александр Васькин в свою очередь заявил, что руководство корпорации обращает большое внимание на сотрудничество с Международным радио Китая.
Холдинг "МКР-Медиа" является одной из ведущих медиакорпорацией России. Он представляет собой комплекс, в который входит радио, телевидение, интернет-вещание, печатное издание и социальная сеть. Холдинг имеет 28 вещающих в диапазоне FM радиостанций, аудитория которых составляет более 6 млн человек.
Генеральный директор Международного радио Китая Ван Гэннянь в Пекине встретился с делегацией во главе с заместителем генерального директора холдинга "МКР-Медиа" Александром Васькиным. На встрече обсуждалось расширение сотрудничества в сфере телевидения, интернет-вещания и мобильных платформ.
Как сообщает российско-китайская медиаплатформа "Россия-Китай: главное", Ван Гэннянь отметил, что Международное радио Китая и "Радио Сибирь" имеют схожие направления деятельности и хорошо дополняют друг друга. Сейчас стороны обмениваются 30-минутными аудиопрограммами, которые транслируются в России и Китае. Обсуждается вопрос увеличения их эфирного времени, а также рассматривается сотрудничество в сферах мобильных приложений или TB-шопинга. Александр Васькин в свою очередь заявил, что руководство корпорации обращает большое внимание на сотрудничество с Международным радио Китая.
- Поделиться:
-
-
-
-
-
-
-
- RSS