Международное радио Китая будет развивать сотрудничество с "Радио Сибирь"
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 27 сентября 2017, 10:32, последнее обновление 27 сентября 2017, 10:37  •  печать

Международное радио Китая будет развивать сотрудничество с "Радио Сибирь"

Генеральный директор Международного радио Китая Ван Гэннянь в Пекине встретился с делегацией во главе с заместителем генерального директора холдинга "МКР-Медиа" Александром Васькиным. На встрече обсуждалось расширение сотрудничества в сфере телевидения, интернет-вещания и мобильных платформ.

Как сообщает российско-китайская медиаплатформа "Россия-Китай: главное", Ван Гэннянь отметил, что Международное радио Китая и "Радио Сибирь" имеют схожие направления деятельности и хорошо дополняют друг друга. Сейчас стороны обмениваются 30-минутными аудиопрограммами, которые транслируются в России и Китае. Обсуждается вопрос увеличения их эфирного времени, а также рассматривается сотрудничество в сферах мобильных приложений или TB-шопинга. Александр Васькин в свою очередь заявил, что руководство корпорации обращает большое внимание на сотрудничество с Международным радио Китая.

Холдинг "МКР-Медиа" является одной из ведущих медиакорпорацией России. Он представляет собой комплекс, в который входит радио, телевидение, интернет-вещание, печатное издание и социальная сеть. Холдинг имеет 28 вещающих в диапазоне FM радиостанций, аудитория которых составляет более 6 млн человек.

Теги  •  #Китай #МКР-Медиа #Радио Сибирь

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