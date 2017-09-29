В Омске объявили карантин из-за малокровия лошадей

Приказом Главного управления ветеринарии Омской области от 28 сентября установлен карантин на территории эпизоотического очага, расположенного в границах личного подсобного хозяйства Кировского административного округа, по адресу 5-я Кировская, 10. Он продлится до 1 декабря.

В этот период в округе будет запрещён ввоз и вывоз восприимчивых животных, их перемещение и перегруппировка, убой восприимчивых животных, их реализация и продуктов их убоя, вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные восприимчивые животные, а также вывоз молока и спермы, полученных от восприимчивых животных. На территории неблагополучного пункта также запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок, и других мероприятий, связанных с передвижением.

Главе Кировского округа города поручено провести комплекс ветеринарных спецмероприятий для ликвидации инфекции и её предупреждения.

Добавим, что инфекционная анемия лошадей является вирусным заболеванием, поражающим органы кроветворения и влекущей лихорадку и малокровие.