На омских дорогах установили заборы от нерадивых пешеходов

Ограждения вдоль автомагистралей появились в тех местах, где горожане часто перебегают дорогу.

В Омске завершается монтаж ограждений вдоль участков улично-дорожной сети с интенсивным движением. Они появились на улицах Нефтезаводской (на пересечении с улицей Энтузиастов), на проспекте Карла Маркса, на 7-й Северной и на пересечении улиц Думская и Гагарина.

Перед началом работ мы совместно с департаментом транспорта определили самые потенциально опасные участки и для предотвращения перехода пешеходами в неустановленных местах автомобильных дорог устанавливаем ограждения, - прокомментировал замдиректора БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Евгений Алесюк.

Общая протяжённость ограждений составила около 2 тыс. погонных метров.