В Омске на теплотрассе нашли элитную кошку
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 сентября 2017, 11:58, последнее обновление 29 сентября 2017, 12:50  •  печать

В Омске на теплотрассе нашли элитную кошку

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В одном из районов Омска на теплотрассе нашли кошку породы сфинкс стоимостью от 20 до 50 тысяч рублей.

Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что в Октябрьском районе недалеко от МСЧ-9 на теплотрассе нашли кошку породы сфинкс. Замерзающее животное обнаружила омичка. По её словам, кошка совсем не агрессивна и охотно идёт к человеку. Сейчас животное находится в ветеринарной клинике, после чего кошку заберут на передержку, пока не будут найдены её хозяева. В чужие руки отдавать животное пока не спешат. 

Напомним также, что в октябре в Омске состоится международная выставка кошек "Именины Доброго кота - 2017", на которой будет представлено более 20 различных пород кошек, в том числе и сфинкса. В рамках мероприятия планируется даже презентовать уникальную породу котов.

Теги  •  #кот #находка #теплотрасса

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Комментарии
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Анна Орлова  •  29 сентября 2017, 14:34

Бедолага. Не приспособлены такие кошки под наш климат. Удачи ветеринарам в поисках хозяев.

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