В Омске на теплотрассе нашли элитную кошку

В одном из районов Омска на теплотрассе нашли кошку породы сфинкс стоимостью от 20 до 50 тысяч рублей.

Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что в Октябрьском районе недалеко от МСЧ-9 на теплотрассе нашли кошку породы сфинкс. Замерзающее животное обнаружила омичка. По её словам, кошка совсем не агрессивна и охотно идёт к человеку. Сейчас животное находится в ветеринарной клинике, после чего кошку заберут на передержку, пока не будут найдены её хозяева. В чужие руки отдавать животное пока не спешат.

Напомним также, что в октябре в Омске состоится международная выставка кошек "Именины Доброго кота - 2017", на которой будет представлено более 20 различных пород кошек, в том числе и сфинкса. В рамках мероприятия планируется даже презентовать уникальную породу котов.