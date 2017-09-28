В Омске скрестят двух кошек для получения уникальной породы

В октябре в Омске состоится международная выставка кошек "Именины Доброго кота - 2017", на которой будет представлено более 20 различных пород кошек: британская короткошёрстная, шотландская вислоухая, корниш-рекс, донской и канадские сфинксы, курильские бобтейлы, персидская и экзотическая, сибирские и невские маскарадные, сомали, а также популярные сегодня мейн-куны.

В рамках выставки планируется презентовать редкую кошачью породу - эльф, которая появляется путём скрещивания американского кёрла и канадского сфинкса. Для этого "шерстяного" американского кёрла Михаила из Омска скрестят с "голым" канадским сфинксом из Казахстана. Планируется получить новую породу, которая от кёрла получит идеально загнутые уши, а от сфинкса - отсутствие шерсти.

У "канады" ген голости - бесшёрстности - это рецессивный признак. И сразу получить лысую кошку при вязке с шерстяной кошкой не получится. Наши заводчики решили из этой удивительной породы сделать ещё более удивительную породу, - рассказала председатель омского клуба любителей кошек "Добрый кот" Ирина Мурашова. - При вязке сфинкса с кёрлом мы получаем первое поколение. Они имеют сразу загнутые ушки, но не раздеты, потому что этот ген рецессивный, а ген загнутых ушек - доминантный. Уже потом, при вязке детей, мы должны получить раздетую киску с загнутыми ушками. Михаил у нас уже представитель второго поколения, но пока не получилось раздеться. И наши заводчики уверены, что уже в третьем поколении можно будет получить лысых кошек с загнутыми назад ушками. Их на самом деле уже очень много, и мы ждём на выставке представителя этой породы из другой страны для обмена племенным материалом, удачен он будет или нет, очень важно и для них, и для нас.

Ирина Мурашова и Михаил

Идея по гибридизации этих двух пород возникла ещё в конце 90-х у американских заводчиков Карена Нильсона и Кристена Лида. Первые котята появились только в 2006 году, а через год их разрешили регистрировать в TICA как экспериментальную породу, которая до сих пор так и остается непризнанной.

Главной отличительной особенностью эльфов, по словам заводчиков, являются крупные жёсткие открытые уши, широкие у основания, а к концу суженные и плавно загнутые назад. Благодаря этому они и получили своё название. Также необычны у котов этой породы распахнутые миндалевидные глаза, расположенные немного под углом. Окрас у эльфов может быть любым, иногда даже с рисунком. Тело кошек гибкое и имеет много складочек, а кожа на ощупь напоминает мягкий кашемир.

- Кошка, как бы она ни была выведена, остаётся кошкой, независимо от своей породы. Эльфы тоже подвижные, везде ходят, но лежат там, где теплее. Они абсолютно социальные, и не стоит от них ждать агрессии. Эти кошки также могут сидеть на подоконнике и смотреть на происходящее, реагировать на то, что пролетает, и на природе они могут показать свои кошачьи инстинкты и мышей принести. Кошка - это кошка, независимо от своей породы, - добавила Ирина Мурашова.

Отметим, так как эльфы - порода редкая и малочисленная, то она является одной из самых дорогих. Сегодня стоимость породистых котят в зависимости от класса и родословной составляет примерно 2000 евро.

Фото: Илья Петров