Руководство "Зелёного острова" прокомментировало появление огромной свалки в парке
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 сентября 2017, 11:02, последнее обновление 29 сентября 2017, 11:08  •  печать

Руководство "Зелёного острова" прокомментировало появление огромной свалки в парке

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О том, что парк "Зелёный остров" превращается в свалку мусора, сообщили неравнодушные омичи.

Накануне в группе "Омск ВК" социальной сети "ВКонтакте" появилась фотография огромной свалки мусора, которая, предположительно, находится на территории парка культуры и отдыха "Зелёный остров". Пост неравнодушного омича набрал более 11 тысяч просмотров. 

В комментариях подписчики высказали мнение, что свалка относится к коттеджному посёлку и мусор появился всего за один день, и в ближайшее время коммунальщики его уберут. При этом омичи сходятся во мнении, что свалка всё равно находится в парковой зоне и портит настроение отдыхающим.

- Те земельные участки, которые переданы в наше распоряжение (департаменту имущественных отношений мэрии), убираются ежедневно. Чтобы не было таких ситуаций, мы стараемся на всей территории парка ставить мусорки, чтобы приучить людей к чистоте. Есть утренний обход, а в праздничные и выходные дни обход проходит четыре раза. Мусор при этом сортируется. Естественно, после таких праздников, как День города или День молодёжи, мусора остаётся больше, - рассказал "Омск Здесь" директор БУ "Спортивный город" Денис Эммерт. - Если выяснится, что эта свалка находится на нашей территории, то, мы уберём. Мы следим за этим, и появление таких фотографий только помощь нам, потому что следить за всей территорией в 70 гектаров очень сложно.

Добавим, что завтра в рамках общегородского субботника на территории парка молодёжные и студенческие коллективы проведут большую "Open air уборку". Акция начнётся в 10:30 и продлится до 14:00. Участников ожидает энергичная зумба от зажигательных "Мандаринок", интеллектуальный фотокросс, весёлая уборка и фотоконкурсы, а также розыгрыши призов от партнёров мероприятия.

Теги  •  #Зеленый остров #мусорка #пост #свалка

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