Омский радиозавод имени Попова получил награду по итогам "Армии-2017"
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 августа 2017, 14:25, последнее обновление 28 августа 2017, 14:40  •  печать

Омский радиозавод имени Попова получил награду по итогам "Армии-2017"

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После международного военно-технического форума "Армия-2017" омский радиозавод наградили дипломом за создание средств радиорелейной связи.

Омское производственное объединение "Радиозавод имени Попова" отмечено дипломом третьего международного военно-технического форума "Армия-2017". Такую награду завод получил за создание средств радиорелейной связи.

Напомним, на форуме радиозавод представил новую концепцию использования радиорелейной связи для ВС России. Форум прошёл в городе Кубинка Московской области. На форуме обсуждали вопросы инновационного развития оборонно-промышленного комплекса России.

Теги  •  #диплом #международный форум #радиозавод имени Попова

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Комментарии
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Роман Орехов  •  28 августа 2017, 14:40

Приятно за достойную награду наших инженеров, военная техника всегда впереди, а ее разработки позже используются и в гражданском производстве, поздравления омичам.

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