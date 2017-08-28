Омский радиозавод имени Попова получил награду по итогам "Армии-2017"

После международного военно-технического форума "Армия-2017" омский радиозавод наградили дипломом за создание средств радиорелейной связи.

Омское производственное объединение "Радиозавод имени Попова" отмечено дипломом третьего международного военно-технического форума "Армия-2017". Такую награду завод получил за создание средств радиорелейной связи.

Напомним, на форуме радиозавод представил новую концепцию использования радиорелейной связи для ВС России. Форум прошёл в городе Кубинка Московской области. На форуме обсуждали вопросы инновационного развития оборонно-промышленного комплекса России.