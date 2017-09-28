Омичи начнут консультироваться с ветеринаром онлайн
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 сентября 2017, 15:27, последнее обновление 28 сентября 2017, 16:18  •  печать

Омичи начнут консультироваться с ветеринаром онлайн

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Омичи смогут узнать о том, нужно ли ехать в ветклинику, после консультации в мобильном приложении.

Омичи смогут советоваться с ветеринаром по интернету, сообщает пресс-служба "Яндекса". Такая возможность появилась у пользователей благодаря специальному приложению. Оно поможет разобраться в симптомах и порекомендует лечение, если не нужно ехать в ветклинику.

Хозяева животных могут поговорить с ветеринаром по видеосвязи, через текстовый чат или голосовые сообщения. Также есть возможность показать любимое животное или отправить его фото. Чтобы советы ветеринарного врача не потерялись, он пришлёт отчет после консультации.

Теги  •  #ветеринария #интернет #Яндекс

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Комментарии
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Ада С  •  28 сентября 2017, 16:04

Странно это как-то, а вдруг действительно животное заболело и ему нужна помощь? Ведь через интернет можно наконсультировать все что угодно и потом не нести ответственности.

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