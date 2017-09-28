Омичи начнут консультироваться с ветеринаром онлайн

Омичи смогут советоваться с ветеринаром по интернету, сообщает пресс-служба "Яндекса". Такая возможность появилась у пользователей благодаря специальному приложению. Оно поможет разобраться в симптомах и порекомендует лечение, если не нужно ехать в ветклинику.
Хозяева животных могут поговорить с ветеринаром по видеосвязи, через текстовый чат или голосовые сообщения. Также есть возможность показать любимое животное или отправить его фото. Чтобы советы ветеринарного врача не потерялись, он пришлёт отчет после консультации.
Странно это как-то, а вдруг действительно животное заболело и ему нужна помощь? Ведь через интернет можно наконсультировать все что угодно и потом не нести ответственности.