Омичи начнут консультироваться с ветеринаром онлайн

Омичи смогут узнать о том, нужно ли ехать в ветклинику, после консультации в мобильном приложении.

Омичи смогут советоваться с ветеринаром по интернету, сообщает пресс-служба "Яндекса". Такая возможность появилась у пользователей благодаря специальному приложению. Оно поможет разобраться в симптомах и порекомендует лечение, если не нужно ехать в ветклинику.

Хозяева животных могут поговорить с ветеринаром по видеосвязи, через текстовый чат или голосовые сообщения. Также есть возможность показать любимое животное или отправить его фото. Чтобы советы ветеринарного врача не потерялись, он пришлёт отчет после консультации.