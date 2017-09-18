На митинг в защиту животных в Омске собралось около 300 человек

Зоозащитники, собравшиеся в субботу в центре Омска, требовали принять закон о наказании для живодёров.

Сотни жителей города пришли 16 сентября на митинг в защиту животных. Встреча на Театральной площади прошла в рамках всероссийской акции "Закон нужен сейчас".

Омичи выразили недовольство отсутствием правовых мер для борьбы с живодёрством в стране. По словам организаторов митинга, наказывать нужно тех, кто совершает преступления, а также тех, кто пропагандирует жесткое обращение с животными. Закон ждут уже 17 лет. Сейчас, говорят участники митинга, над бездомными собаками и кошками издеваются, нередко братьев наших меньших вылавливают и усыпляют. Зоозащитники уверены, российское законодательство должно рассматривать животных как существ, которые могут испытывать эмоции и физические страдания.

Многие участники митинга пришли на встречу вместе со своими питомцами. Неравнодушные омичи передали представителям благотворительных организаций корма и медикаменты для животных из приютов.

В поддержку закона шёл сбор подписей, он продлится до 27 сентября. Манифест отправят в администрацию президента РФ, правительство и Госдуму.

Елизавета Василевич

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