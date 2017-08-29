Из-за АЧС Казахстан запретил ввоз из Омска кошачьего корма

Из-за угрозы АЧС в Северо-Казахстанской области запретили ввоз ряда продуктов из Омской области: кроме самой свинины под запрет попали добавки растительно-животного происхождения из птицы, рыбы, корма для кошек и собак.

Как пишет Today.kz со ссылкой на руководителя Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Владимира Карабельникова, сейчас ближайший очаг АЧС в Омской области находится в 50-60 км от границы с Казахстаном.

В СКО введено ограничение ввоза в Казахстан из Омской области живых свиней, свинины, в том числе продуктов с мясом свинины, кормовых добавок для животных, а также добавок растительно-животного происхождения из птицы, рыбы, корма для кошек и собак, не прошедших термическую обработку при температуре 70 градусов в течение 20 минут. Введён запрет на ввоз оборудования по содержанию свиней, - рассказал чиновник.

По его словам, попытки ввезти из Омской области свинину в Казахстан регистрируются на границе. Отмечено 27 проблемных пунктов, где это можно сделать нелегально. "Сейчас российские коммерсанты закупают в Омске свинину по 80 рублей за килограмм, на наши деньги это 450 тенге, свинина в СКО стоит в пределах 1,2 тыс. - 1,5 тыс. тенге. И, таким образом, перевозчики ждут момента, чтобы отправить мясо в Казахстан", - пояснил Владимир Карабельников. Он подчеркнул, что ответственность за попытку ввоза омской свинины в Казахстан будет жёсткой, вплоть до возбуждения уголовного дела.