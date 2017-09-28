Омич потребовал с завода 1 млн рублей за пересадку кожи
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 сентября 2017, 12:08, последнее обновление 28 сентября 2017, 12:18  •  печать

Омич потребовал с завода 1 млн рублей за пересадку кожи

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Омич подал в суд на работодателя спустя 8 лет после получения серьёзной травмы.

Как пишет "НГС.Омск" со ссылкой на пресс-службу Кировского суда, мужчина подал в суд на Берёзовский электрометаллургический завод. В 2009 году он уезжал на заработки в город Берёзовский Свердловской области. Там он устроился уборщиком горячего металла на Берёзовский электрометаллургический завод.

Некоторое время спустя мужчина попал в больницу из-за несчастного случая на работе. У омича диагностировали сотрясение мозга, переломы рёбер, ожоги рук и грудной клетки. Также ему потребовалась пересадка кожи.

В суде объяснили, что повреждения, полученные омичом, отнесли к категории тяжёлых. Через 8 лет после несчастного случая он подал заводу иск с требованием выплатить компенсацию 1 млн руб.

Теги  •  #завод #компенсация #операция #суд

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Комментарии
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Dima Elf  •  28 сентября 2017, 13:15

Что ждал так долго? Небось посоветовал кто-то. Вообще, если трудоустройство официальное и травма производственная не из-за грубого нарушения пострадавшим ТБ, то завод и так должен был оплатить или компенсировать лечение. А в случае утраты работоспособности и/или оформления инвалидности по причине этой травмы, предприятие вроде обязано выплачивать пенсию (может название выплат другое).

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