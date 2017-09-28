Омич потребовал с завода 1 млн рублей за пересадку кожи

Омич подал в суд на работодателя спустя 8 лет после получения серьёзной травмы.

Как пишет "НГС.Омск" со ссылкой на пресс-службу Кировского суда, мужчина подал в суд на Берёзовский электрометаллургический завод. В 2009 году он уезжал на заработки в город Берёзовский Свердловской области. Там он устроился уборщиком горячего металла на Берёзовский электрометаллургический завод.

Некоторое время спустя мужчина попал в больницу из-за несчастного случая на работе. У омича диагностировали сотрясение мозга, переломы рёбер, ожоги рук и грудной клетки. Также ему потребовалась пересадка кожи.

В суде объяснили, что повреждения, полученные омичом, отнесли к категории тяжёлых. Через 8 лет после несчастного случая он подал заводу иск с требованием выплатить компенсацию 1 млн руб.