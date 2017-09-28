Омич потребовал с завода 1 млн рублей за пересадку кожи

Как пишет "НГС.Омск" со ссылкой на пресс-службу Кировского суда, мужчина подал в суд на Берёзовский электрометаллургический завод. В 2009 году он уезжал на заработки в город Берёзовский Свердловской области. Там он устроился уборщиком горячего металла на Берёзовский электрометаллургический завод.
Некоторое время спустя мужчина попал в больницу из-за несчастного случая на работе. У омича диагностировали сотрясение мозга, переломы рёбер, ожоги рук и грудной клетки. Также ему потребовалась пересадка кожи.
В суде объяснили, что повреждения, полученные омичом, отнесли к категории тяжёлых. Через 8 лет после несчастного случая он подал заводу иск с требованием выплатить компенсацию 1 млн руб.
Что ждал так долго? Небось посоветовал кто-то. Вообще, если трудоустройство официальное и травма производственная не из-за грубого нарушения пострадавшим ТБ, то завод и так должен был оплатить или компенсировать лечение. А в случае утраты работоспособности и/или оформления инвалидности по причине этой травмы, предприятие вроде обязано выплачивать пенсию (может название выплат другое).