Омичи напишут географический диктант в конце ноября

В Омске Всероссийский географический диктант можно будет написать 26 ноября в корпусе ОмГПУ.

В этом году Всероссийский географический диктант пройдёт в Омске 26 ноября. Омичи смогут написать его в главном корпусе ОмГПУ на набережной Тухачевского, 14.

Регистрация участников на диктант начнётся в 11:00, а сам он продлится с 12:00 до 13:00. Для участия в акции можно записаться по телефону 24-35-72 и в группах "Омского регионального отделения Русского географического общества", "Молодёжного клуба", "Географического диктанта. Омск" и на сайте ОРО РГО.

Добавим, что Всероссийский географический диктант состоится в третий раз.