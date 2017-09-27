Омичи напишут географический диктант в конце ноября
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 27 сентября 2017, 17:49, последнее обновление 27 сентября 2017, 17:52  •  печать

Омичи напишут географический диктант в конце ноября

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В Омске Всероссийский географический диктант можно будет написать 26 ноября в корпусе ОмГПУ.

В этом году Всероссийский географический диктант пройдёт в Омске 26 ноября. Омичи смогут написать его в главном корпусе ОмГПУ на набережной Тухачевского, 14.

Регистрация участников на диктант начнётся в 11:00, а сам он продлится с 12:00 до 13:00. Для участия в акции можно записаться по телефону 24-35-72 и в группах "Омского регионального отделения Русского географического общества", "Молодёжного клуба", "Географического диктанта. Омск" и на сайте ОРО РГО.

Добавим, что Всероссийский географический диктант состоится в третий раз.

Теги  •  #географический диктант #ОмГПУ #предварительная регистрация

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