Омичи напишут "Большой этнографический диктант"
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 21 сентября 2017, 17:10, последнее обновление 21 сентября 2017, 17:13  •  печать

Омичи напишут "Большой этнографический диктант"

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Большой этнографический диктант будут писать 3 ноября. Его результаты станут известны 12 декабря.

3 ноября, накануне Дня народного единства, в России пройдёт культурно-просветительская акция "Большой этнографический диктант". В этом году мероприятие стало международным, поэтому проверить этнографический уровень грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом. По словам руководителя Федерального агентства по делам национальностей России Игоря Баринова, в России живут 193 народа. Большой этнографический диктант проводится для того, чтобы проверить, как хорошо россияне знают историю, обычаи, традиции и культуру этих народов.

Стать участником диктанта смогут все желающие. Для этого нужно обратиться на любую региональную площадку написания или в зарубежное представительство Россотрудничества. Их адреса можно будет найти на официальном сайте этнографического диктанта, на сайте ФАДН России, а также в группах "Большой этнографический диктант" в соцсетях. Итоги акции станут известны ко Дню Конституции России - 12 декабря.

Напомним, что в 2016 году "Большой этнографический диктант» написали почти 90 тыс. человек. 35 тыс. из них сделали это очно и ещё более 50 тыс. - онлайн. Во время диктанта на территории России работало 800 площадок, несколько было открыто в Турции и Швейцарии.

Самым юным участником диктанта стала 12-летняя девочка из Ульяновской области, а самым старшим - 80-летний мужчина из Мордовии. Средняя оценка составила 54 балла из 100.

Теги  •  #диктант #этнография

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