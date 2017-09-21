Омичи смогут написать экономический диктант в педуниверситете

В регионе 12 октября в 10:00 стартует общероссийская образовательная акция "Всероссийский экономический диктант". Главная цель - повышение уровня экономической грамотности. Одной из площадок диктанта станет Омский государственный педагогический университет. Он будет проходить в третьем корпусе ОмГПУ по адресу: г. Омск, ул. Интернациональная, 6, ауд. 111. Тема диктанта - "Сильная экономика - процветающая Россия!".

Регистрация на участие начнётся в 9:00 на первом этаже. Для регистрации и получения бланка при себе необходимо иметь паспорт. Оценить свою экономическую грамотность сможет любой желающий - от девятиклассника до чиновника и бизнесмена.

Результаты проверки работ с указанием количества набранных баллов размещаются на сайте ВЭО России в срок до 25 октября 2017 года. Каждый участник сможет узнать свой результат по идентификационному номеру. На сайте также можно увидеть информацию об участниках диктанта, набравших более 80 баллов (школьники, студенты), которые будут приглашены к участию в финале всероссийского проекта "Фестиваль экономической науки".

Добавим, региональными площадками диктанта также станут Омский научный центр СО РАН (пр. К. Маркса, 15, 1-й этаж, Центральная научная библиотека) и ряд омских школ.