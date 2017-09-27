Реабилитация озера в главном парке Омска обойдётся в 5 млн рублей

В этом году в парке имени 30-летия ВЛКСМ запустили программу экологической реабилитации водоёмов, которая предполагает очистку озера в центре зоны отдыха и благоустройство территории вокруг него. На сегодняшний день береговая линия очищена на 100 %, удалено три тысячи кубометров илистых отложений с последующим восстановлением рельефа парка.

Как рассказал директор МП г. Омска "Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ" Константин Лукашевич, месяц назад парк приобрёл земснаряд для глубокой очистки озера. Он позволит извлечь илистые отложения в местах, недоступных для экскаватора. Своей механической частью он разрушает часть камыша, и тем самым прекращает процессы гниения и выделения сероводорода, от которого весной гибнет рыба.

- Сотрудник, который работает на земснаряде, говорит: когда роем, пузырьки идут. Чиркнул спичкой, а все горит. Это сероводород, который выделяется в процессе гниения камыша. Как может рыба жить в таких условиях? В этом году наша задача убрать весь камыш и прекратить процессы гниения, - сообщил Лукашевич. - Это процесс не одного дня и даже не одного года. В этом году мы пройдём земснарядом по всей территории, но извлечь ещё 17 тысяч кубометров илистых отложений в этом году уже не успеем, так как погода не позволит. Активная работа продолжится в течение нескольких лет. Мы должны запускать процессы самовосстановления озера, а дальше свою работу сделает солнце, вода и скважина, которую мы сделаем для подпитки озера.

Напомним, что уже в следующем году с левой стороны озера (если идти из центра парка) планируется установить круглый бассейн диаметром 15 метров и глубиной один метр. Наполнять его будут из скважины, вырытой на глубине 150 метров. Рядом обустроят зонтики и лежаки, а также раздевалки.

Полная реабилитация озера в главном парке Омска займёт не один год. Пик работ придётся на следующий год, после чего ежегодно будут проводиться плановые работы по благоустройству. Как добавил Константин Лукашевич, изначально подрядная организация проект очистки всего озера оценила в 15 миллионов, однако в процессе проведения работ стоимость снизилась практически в три раза:

- Сейчас мы уже знаем, сколько стоит экскаватор, сколько дней он работал. Вычистить береговую линию нам обошлось в 300 тысяч рублей. Работа земснаряда на глубине одного метра тоже ниже. Таким образом, в результате всей работы мы затратим пять миллионов. <…> Не столько парк будет тратить деньги на содержание и обслуживание, а сколько инвесторы. Средств, к сожалению, не хватает. Нужно расшевелить инвесторов, чтобы они принимали участие в благоустройстве озера и, что немаловажно, прилегающей территории.