В Омске нашли решение проблемы вырубки деревьев

О том, что уже с 2016 года в парке работает мини-питомник, сегодня рассказал директор МП "Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ" Константин Лукашевич. За это время там было высажено две тысячи деревьев на доращивание, планируется высадить ещё пять тысяч саженцев лиственных и хвойных пород для восполнения зелёных насаждений и реконструкции парка.
В настоящий момент 30 % из 12,5 тысячи существующих в главном городском парке деревьев подлежит замене. Таким образом, чтобы оперативно восполнять вырубленные зелёные насаждения, нужно ежегодно наполнять питомник 500 саженцами и 500 деревьев уже высаживать в парке.
Это тот процесс, который будет ежегодно восполнять все зелёные насаждения, и тогда никто не будет стоять и плакать перед авариный деревом, которое нужно снести, а посадить нечего, - рассказал Константин Лукашевич. - В 2016 году мы посадили первые саженцы, и сейчас деревья уже растут те, что мы посадили семенами. Это ель голубая и ель обыкновенная. У нас есть сосна, которая комфортно чувствует себя в нашем парке. Ещё лиственница и берёза. Мы продолжаем их восстанавливать. Я думаю, что на протяжении 2018 года мы доработаем момент, связанный с полноценным формированием питомника на пять тысяч деревьев.