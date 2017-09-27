В Омске нашли решение проблемы вырубки деревьев

О том, что уже с 2016 года в парке работает мини-питомник, сегодня рассказал директор МП "Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ" Константин Лукашевич. За это время там было высажено две тысячи деревьев на доращивание, планируется высадить ещё пять тысяч саженцев лиственных и хвойных пород для восполнения зелёных насаждений и реконструкции парка.

В настоящий момент 30 % из 12,5 тысячи существующих в главном городском парке деревьев подлежит замене. Таким образом, чтобы оперативно восполнять вырубленные зелёные насаждения, нужно ежегодно наполнять питомник 500 саженцами и 500 деревьев уже высаживать в парке.