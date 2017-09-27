В Омске нашли решение проблемы вырубки деревьев
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 27 сентября 2017, 14:09, последнее обновление 27 сентября 2017, 14:10  •  печать

В Омске нашли решение проблемы вырубки деревьев

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Чтобы оперативно восполнять вырубленные в парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ зелёные насаждения, на его территории создали мини-питомник.

О том, что уже с 2016 года в парке работает мини-питомник, сегодня рассказал директор МП "Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ" Константин Лукашевич. За это время там было высажено две тысячи деревьев на доращивание, планируется высадить ещё пять тысяч саженцев лиственных и хвойных пород для восполнения зелёных насаждений и реконструкции парка.

В настоящий момент 30 % из 12,5 тысячи существующих в главном городском парке деревьев подлежит замене. Таким образом, чтобы оперативно восполнять вырубленные зелёные насаждения, нужно ежегодно наполнять питомник 500 саженцами и 500 деревьев уже высаживать в парке.

Это тот процесс, который будет ежегодно восполнять все зелёные насаждения, и тогда никто не будет стоять и плакать перед авариный деревом, которое нужно снести, а посадить нечего, - рассказал Константин Лукашевич. - В 2016 году мы посадили первые саженцы, и сейчас деревья уже растут те, что мы посадили семенами. Это ель голубая и ель обыкновенная. У нас есть сосна, которая комфортно чувствует себя в нашем парке. Ещё лиственница и берёза. Мы продолжаем их восстанавливать. Я думаю, что на протяжении 2018 года мы доработаем момент, связанный с полноценным формированием питомника на пять тысяч деревьев.

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