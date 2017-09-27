На зиму омичам оставят рабочими 17 аттракционов

30 сентября в омских парках закрывается весенне-летний сезон, в связи с чем начинается освидетельствование и оценка технического состояния аттракционов в парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ и парке "Советском". На проверку 19 каруселей будет выделено 205 тыс. рублей. Техосмотр пройдут "Вихрь", "Сюрприз", "Весёлые горки", "Хип-хоп", "Орбита", "Большой каньон", "Вальс", "Дракон", "Башня свободного падения", "Круговой обзор", "Шторм", "Солнышко" и другие.

Из общего количества аттракционов, а в двух парках их 60, часть будет полностью демонтирована и перемещена на склад. Ещё несколько каруселей законсервируют, оставив на месте, и обслуживаться в зимний период они не будут. Рабочими будут 17 объектов: пять аттракционов в Советском парке и 12 - в Парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ.