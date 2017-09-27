В Омской области отказываются строить мечеть 

На публичных слушаниях о вопросе изменения предназначения земельного участка под строительство религиозного сооружения большинство тюкалинцев высказались против.

В Тюкалинске прошли публичные слушания по вопросу изменения предназначения земельного участка напротив местного автовокзала, а именно, по вопросу использования его для строительства мечети.

Оказалось, что против строительства мечети на данном участке выступают даже местные казахи. По сообщению омских СМИ из присутствующих на публичных слушаниях людей большинство не хотят видеть это религиозное сооружение в своём городе.

В течение трёх дней будет подготовлен и передан главе поселения отчёт о проведении публичных слушаний, где рассматривался не вопрос строительства мечети, а вопрос изменения предназначения земельного участка, а именно, под строительство религиозного сооружения, - рассказал корреспонденту "Омск Здесь" замглавы Тюкалинского городского поселения Евгений Ермолин. - В течение десяти дней эта информация будет передана СМИ, больше ничего пока сказать не могу.

Заключение комиссии при этом всё равно не имеет решающего значения и носит сугубо рекомендательный характер. Окончательное решение принимает глава муниципального образования.

Напомним, что в Омске уже был подобный прецедент, когда горожане выступили против строительства мечети возле торгового центра "МЕГА".