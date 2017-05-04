Строительство крупнейшей за Уралом мечети запнулось о протесты жителей Чукреевки

Сегодня, 4 мая, в мэрии прошли публичные слушания по застройке территории на бульваре Архитекторов, через дорогу от СТЦ "МЕГА". Градостроительный департамент предлагает изменить назначение земель с ОД-7 (зона культовых объектов) на ОД-1 (зона объектов административно-делового и общественного назначения). Принятие этой поправки остановит строительство мечети "Сердце Сибири".

Впервые о строительстве многофункциональной соборной мечети заговорили в 2014 году. Проект, заказанный религиозной организацией "Духовное управление мусульман города Омска и Омской области", прошёл обсуждение в Городском совете, получил поддержку региональной власти. Архитекторы спроектировали крупнейшую в Сибирском федеральном округе мечеть "Сердце Сибири" (на фото). Это двухэтажное здание с куполом высотой 23 метра и четырьмя минаретами в 36 метров на 1500 молящихся, оно включает зал для омовений, молельный зал, столовую для проведения религиозных праздников, образовательный класс. В октябре 2016 года состоялись публичные слушания об изменении назначения земли - под строительство мечети. Однако уже в декабре прошли ещё одни слушания, где был запущен обратный процесс. Изменение позиции мэрии объясняется протестами жителей близлежащего микрорайона Чукреевка.



Сегодня выступавшие горожане заявили, что не против мечети, но для неё следует выбрать более удачное место, чтобы не множить дорожные пробки на Левом берегу.

Мне непонятно, как выбор этого участка мог пройти мимо нас. Мы не просим город помочь нам, мы просим прислушаться к нам. Почему именно здесь? Здесь проживает очень мало мусульман. Инфраструктура в Чукреевке не потянет увеличение транспортного потока. Если здесь построят мечеть, будет коллапс. Мы не против мечети, но к этому вопросу нужно подходить обоснованно, - заявил представитель межвузовского товарищества индивидуальных застройщиков "Инициатива" Виктор Демиденко.

В свою очередь, мусульманскую общину возмутило то, что мэрия сначала согласовала строительство, а потом его, по сути, запретила. Заказчик потратил на проектирование, кадастровые работы и межевание более 11 млн руб., и эти средства ему уже никто не вернёт.

Строительство такой мечети необходимо по многим причинам. В городе всего шесть мечетей на 200 тысяч мусульман, и только одна соответствует нормам шариата. В пятничные намазы мусульманам не хватает мест для проведения службы, они проходят в давке, коридорах и на пороге мечетей. Вторая проблема - мы испытываем нехватку имамов. Ни в Омске, ни в области нет помещений для проведения обучающих семинаров, - заявил на слушаниях представитель Духовного управления мусульман Магажан Жаваров. - Получается игра кошки с мышкой. Это очень некрасивая история. Наш регион остаётся многонациональным и очень дружным. Надо учитывать мнение всех жителей.

Прийти к единому мнению жители Чукреевки и представители религиозной организации не смогли. Обсуждение продолжается. Комиссия, проводившая сегодняшние публичные слушания, даст свою рекомендацию, стоит ли менять назначение спорного земельного участка. Однако окончательное решение остаётся за мэром и Городским советом.