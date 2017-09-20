В парках Омска под конец сезона решили проверить аттракционы

Информация о проведении оценки технического состояния и освидетельствования аттракционов двух омских парков появилась на сайте госзакупок.

Как следует из заявки, заказчиком выступило муниципальное предприятие "Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ". Но аттракционы проверят также и в Советском парке.

Организации, которая будет оценивать и проверять состояние аттракционов, нужно будет уложиться в пятнадцатидневный срок со дня заключения договора, причём работы должны проводиться в будни с 9 утра до 16:30 часов по местному времени.

За услуги по проведению освидетельствования аттракционов и выдаче актов оценки их технического состояния исполнителю выплатят из бюджета города 205 000 рублей. В Советском парке проверят шесть аттракционов, а в парке им. 30-летия ВЛКСМ - 13, включая новую башню свободного падения, установленную в этом году.