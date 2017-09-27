Омские дружинники поймали нелегальных торговцев алкоголем
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 27 сентября 2017, 13:11  •  печать

Омские дружинники поймали нелегальных торговцев алкоголем

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Члены добровольных народных дружин Ленинского округа вместе с полицейскими выявили нарушения при продаже алкоголя в двух торговых точках.

Дружинники вместе с сотрудниками городского отдела полиции № 4 провели оперативно-профилактическая операцию "Правопорядок - Улица". В ходе мероприятия дружинники заглянули в один из торговых павильонов по ул. 12-й Марьяновской, где зафиксировали факт нарушения закона при реализации алкогольной продукции - осуществление предпринимательской деятельности без соответствующих документов. Такое же нарушение было зафиксировано и в торговой точке на ул. Гуртьева.

На правонарушителей составили административные протоколы, им грозит наложение административного штрафа в размере от 500 руб. до 2000 руб.

Кроме того, по сообщению пресс-службы мэрии, дружинники провели профилактические беседы с 85 лицами, состоящими на профилактическом учёте в отделе полиции № 4 УМВД России по городу Омску. Это граждане, допускающие нарушения в сфере семейно-бытовых отношений; больные наркоманией; злоупотребляющие спиртными напитками и т. д.

Теги  •  #алкоголь #дружинники #полиция

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