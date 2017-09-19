Омский Роспотребнадзор потребовал закрыть 58 сайтов, продававших алкоголь

Информацию, размещённую на сайтах, признали запрещённой, поэтому заблокировали 47 из них.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Омской области нашли сайты, которые продают алкоголь через интернет. Согласно пункту 5 "Правил продажи дистанционным способом", утверждённых постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 № 612, продажа алкоголя дистанционным способом запрещена. Кроме того, продажа спиртного разрешена только при наличии необходимой лицензии.

Региональный Роспотребнадзор подал 55 заявлений в Куйбышевский районный суд, чтобы признать информацию, размещённую на 58 сайтах, запрещённой к распространению. 47 требований были удовлетворены, остальные находятся на рассмотрении.