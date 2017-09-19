Омский Роспотребнадзор потребовал закрыть 58 сайтов, продававших алкоголь
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 19 сентября 2017, 17:51  •  печать

Омский Роспотребнадзор потребовал закрыть 58 сайтов, продававших алкоголь

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Информацию, размещённую на сайтах, признали запрещённой, поэтому заблокировали 47 из них.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Омской области нашли сайты, которые продают алкоголь через интернет. Согласно пункту 5 "Правил продажи дистанционным способом", утверждённых постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 № 612, продажа алкоголя дистанционным способом запрещена. Кроме того, продажа спиртного разрешена только при наличии необходимой лицензии.

Региональный Роспотребнадзор подал 55 заявлений в Куйбышевский районный суд, чтобы признать информацию, размещённую на 58 сайтах, запрещённой к распространению. 47 требований были удовлетворены, остальные находятся на рассмотрении.

Теги  •  #алкоголь #блокировка #продажа #Роспотребнадзор #сайт

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