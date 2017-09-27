Жители Левобережья не спят несколько ночей из-за шума генератора из магазина
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 27 сентября 2017, 13:30  •  печать

Жители Левобережья не спят несколько ночей из-за шума генератора из магазина

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Омичи жалуются в соцсетях на сильный шум по ночам, который не даёт спать жителям Левого берега.

Вчера вечером, 26 сентября, в паблике "ЧП Омск" появилась видеозапись, на которой слышен сильный шум на улице 70 лет Октября. Из-за гула жители окрестных домов не спят уже несколько суток. Омичи предполагают, что в гипермаркете "Магнит" произошла авария со светом, поэтому там включили генератор, который и издаёт такой шум.

- В "Магните" произошло ЧП со светом, это же не каждый день (мама год работает там). А вы бы на месте начальства не включили генератор, когда такой объём продукции там?! Работает всего полдня, к утру починят, ведутся работы, - написала в комментариях Лолита Кирикова.

Однако пользователи соцсети не разделили мнение омички. По словам комментатора Вадима Златкина, генератор работает с 25 сентября. Уровень шума в квартире превышает 62 дБ, поэтому мужчина с супругой не спят уже две ночи, а утром идут на работу. Кроме того, из-за гула боится засыпать ребёнок. Омич объяснил, что площадь парковки магазина позволяет убрать генератор от жилых домов, но этого никто не сделал.

Некоторые жители Левобережья обратились в полицию. По словам омичей, сейчас там находится шесть заявлений. Как рассказали корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе УМВД России по Омской области, несколько заявлений от местных жителей действительно поступали в полицию. Материал проверки был зарегистрирован, в результате будет принято процессуальное решение. 

Фото: "ЧП Омск"

Теги  •  #магазин #полиция #соцсеть #шум

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