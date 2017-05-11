Омский бар DROVA нашёл возможность шуметь до поздней ночи

Гриль-бар DROVA на улице Химиков продолжает свою работу в вечернее время, несмотря на судебный запрет. Напомним, жители близлежащих домов не единожды жаловались на заведение - драки, шум и громкую музыку после 22:00, что запрещено "законом о тишине". Зимой в Первомайский суд на бар подали иск Ольга Супиченко и Алла Янгибаева, потребовав ограничить время работы бара. Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали превышение шумового уровня, и на основании этой экспертизы в декабре "Дровам" запретили работать после 22 часов. В конце марта представители заведения попытались обжаловать решение в Омском облсуде, но их ходатайство отклонили.

Несмотря на решение суда, под окнами омичей всё равно появляются подвыпившие горожане, а также случаются драки и потасовки.

Они нас несколько обманули. Они перезарегистрировались и сказали, что теперь до 10 часов вечера работает гриль-бар "Дрова", а после 10 вечера работает ООО "Алабай", - рассказала телеканалу "Продвижение" Ольга Супиченко.

Отметим, что, согласно открытым данным, ООО "Алабай" зарегистрировано в налоговых органах 27 марта 2017 года, как раз после отклонения апелляции владельцев "Дров".

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".