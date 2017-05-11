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Омский бар DROVA нашёл возможность шуметь до поздней ночи
Общество  •  11 мая 2017, 16:19  •  печать

Омский бар DROVA нашёл возможность шуметь до поздней ночи

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Руководители развлекательного заведения в городке Нефтяников смогли обойти запрет на громкую музыку по ночам.

Гриль-бар DROVA на улице Химиков продолжает свою работу в вечернее время, несмотря на судебный запрет. Напомним, жители близлежащих домов не единожды жаловались на заведение - драки, шум и громкую музыку после 22:00, что запрещено "законом о тишине". Зимой в Первомайский суд на бар подали иск Ольга Супиченко и Алла Янгибаева, потребовав ограничить время работы бара. Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали превышение шумового уровня, и на основании этой экспертизы в декабре "Дровам" запретили работать после 22 часов. В конце марта представители заведения попытались обжаловать решение в Омском облсуде, но их ходатайство отклонили.

Несмотря на решение суда, под окнами омичей всё равно появляются подвыпившие горожане, а также случаются драки и потасовки.

Они нас несколько обманули. Они перезарегистрировались и сказали, что теперь до 10 часов вечера работает гриль-бар "Дрова", а после 10 вечера работает ООО "Алабай", - рассказала телеканалу "Продвижение" Ольга Супиченко.

Отметим, что, согласно открытым данным, ООО "Алабай" зарегистрировано в налоговых органах 27 марта 2017 года, как раз после отклонения апелляции владельцев "Дров".

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #бар #городок Нефтяников #дрова #шум

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  11 мая 2017, 16:25

Вот он конкретный пример юридической изворотливости, на бумаге все здорово и не достанешь, только заново инициировать процедуру через суд, а там и заново регистрация возможна

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