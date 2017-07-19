Омичи наконец-то смогут наказать слишком шумных соседей

Главное управление региональной безопасности подготовило проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях Омской области. Согласно внесённым поправкам, омские чиновники нашли лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях на омичей, нарушающих закон о тишине. Это должны быть должностные лица Главного управления.
Напомним, закон вступил в силу в прошлом году. Согласно положениям нормативно-правового акта, нельзя шуметь в будние и выходные дни с 22:00 до 8:00. А в многоквартирных домах предусмотрен "тихий час" с 13:00 до 14:00. Нарушителям грозит штраф. Для граждан он составляет от 500 до 3 000 рублей.
Уполномоченные лица как раз и стали камнем преткновения, из-за которого закон в Прииртышье фактически не действовал. Наказывать шумных соседей должна полиция, но поскольку закон о тишине - областной, полномочия правоохранителей на него не распространяются.
Отчитываясь перед депутатами Законодательного собрания начальник регионального УМВД Леонид Коломиец заметил, что полицейские это делать могли бы, но необходимо подписать соответствующее соглашение с правительством Омской области, чтобы уполномоченный орган исполнительной власти передал бы им эти полномочия. Похоже, теперь шанс наказать соседей-дебоширов становится реальным.
Наконец то можно будет ряд соседей "обрадовать". Как выходные, так Музыка на полночи во дворе из машин, тусуются они понимаешь ли, и все их репертуар слушают.
Не знала, что есть еще и тихий час, во время которого нельзя шуметь. Мой ребенок давно вырос, но вспоминая некоторые моменты, поддерживаю введение тихого часа. Тем, у кого ведутся ремонтные работы, в это время можно сделать перерыв.
Очень долго искали ответственных.