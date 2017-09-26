Омские полицейские спасли девушку на Ленинградском мосту

Лейтенант полиции Олег Галинский нес службу на перекрёстке улицы Ленина и Ленинградской площади. В это время проезжающие мимо омичи сказали ему, что за перилами Ленинградского моста стоит девушка, которая собирается прыгнуть вниз.

Через несколько минут полицейские уже был на месте происшествия. На помощь ему пришли коллеги – вскоре подъехал экипаж ДПС капитана полиции Евгения Разумова.

Пока полицейский отговаривал девушку от поступка, Олег Галинский схватил омичку за руку, после чего вместе с коллегами перекинул её через перила на пешеходную дорожку моста.

- Она, увидев меня, сказала, что если я подойду, она спрыгнет, - рассказывает о случившемся полицейский. - Я вел с ней непродолжительную беседу в течение минуты. Как только заметил, что она отвернулась, посмотрела вниз и отодвинула руки в сторону, я подбежал и схватил за руку.

Автоинспекторы доставили девушку в отдел полиции, а также вызвали скорую. Установлено, что девушке 27 лет, сейчас её здоровью ничего не угрожает. Полиция продолжает разбираться в случившемся.