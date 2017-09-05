В Омской области спасли людей с дрейфующей по Иртышу баржи
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  5 сентября 2017, 14:10, последнее обновление 5 сентября 2017, 15:04  •  печать

В Омской области спасли людей с дрейфующей по Иртышу баржи

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В социальной сети появилось сообщение о ЧП на Иртыше в Черлакском районе Омской области.

Сегодня в паблике "ЧП Омск" в социальной сети "ВКонтакте" была опубликована запись о ЧП на паромной переправе в Черлакском районе Омской области. Очевидец сообщил, что баржа с людьми дрейфует по Иртышу.

 

В Главном управлении МЧС по Омской области нашему корреспонденту прокомментировали эту информацию.

У теплохода, толкавшего баржу с людьми, заглох мотор. Баржу, на которой находилось 14 человек и восемь автотранспортных средств, унесло вниз по течению на 400 метров, где она села на мель. Подъехали сотрудники инспекции по маломерным судам и оказали помощь в эвакуации людей, - сообщили в региональном МЧС.

В происшествии никто не пострадал.

Теги  •  #Иртыш #МЧС #теплоход #Черлакский район

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