В Омской области спасли людей с дрейфующей по Иртышу баржи

В социальной сети появилось сообщение о ЧП на Иртыше в Черлакском районе Омской области.

Сегодня в паблике "ЧП Омск" в социальной сети "ВКонтакте" была опубликована запись о ЧП на паромной переправе в Черлакском районе Омской области. Очевидец сообщил, что баржа с людьми дрейфует по Иртышу.

В Главном управлении МЧС по Омской области нашему корреспонденту прокомментировали эту информацию.

У теплохода, толкавшего баржу с людьми, заглох мотор. Баржу, на которой находилось 14 человек и восемь автотранспортных средств, унесло вниз по течению на 400 метров, где она села на мель. Подъехали сотрудники инспекции по маломерным судам и оказали помощь в эвакуации людей, - сообщили в региональном МЧС.

В происшествии никто не пострадал.