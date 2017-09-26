В Оконешниковском районе появится 3D-кинотеатр

Сегодня, 26 сентября, в рамках рабочей поездки в Оконешниковский район губернатор Виктор Назаров проверил ход работ по оборудованию в районном Доме культуры кинозала. Первые кинопоказы здесь начнутся в середине ноября. Муниципальное образование прошло конкурсный отбор и получило государственную субсидию порядка пяти миллионов рублей на модернизацию кинотеатра в рамках федеральной программы модернизации сельской киносети. В зале пока идёт подготовка к монтажу кресел, но видео и звуковое оборудование уже установлено.

Добавим, в регионе до конца 2017 года реконструируют под современные кинотеатры зрительные залы ещё 14 сельских домов культуры. В модернизации кинозалов в общей сложности участвуют 29 муниципальных районов региона. В половине из них сельским жителям уже доступны кинопоказы фильмов в 3D.

Виктор Назаров также посетил Центр традиционной народной культуры, где узнал о планах развития этой этнографической площадки. А ещё - ознакомился с ходом реализации на территории Оконешниковского городского поселения программы "Комфортная городская среда", оценив эскизы дальнейшего благоустройства районного центра.

- Мы понимаем, насколько важно не только ремонтировать дороги и делать тротуары, но и комплексно благоустраивать территории. И не только районных центров, но и сельских поселений. Оконешниковцы взялись за большой серьёзный проект, на реализацию которого нужны серьёзные средства. Чтобы получить необходимое финансирование, нужно разработать проект, оформить заявку. Минстрою будет поручено оказать содействие району в подготовке документации, отдельно проработать вопрос создания парковой зоны. Муниципалитеты, которые готовы двигаться вперёд, могут рассчитывать на нашу поддержку. В следующем году этот проект в Оконешниково, безусловно, нужно сделать, - отметил глава региона.