Омским фольклористам раздали премии губернатора

Глава региона Виктор Назаров вручил премии "За заслуги в развитии народного творчества" в четырёх номинациях. В номинации "Лучший творческий коллектив" были определены победители по шести жанрам.

Так, за "Хореографическое искусство" премии удостоились солисты образцового ансамбля танца из Большереченского района "Шанс". В жанре "Вокально-хоровое искусство" лучшим признан Крутинский народный хор, а в жанре "Театральное искусство" - Знаменский народный театр. Образцовый духовой оркестр Сосновского дома культуры из Таврического района стал лучшим в жанре "Инструментальное искусство".

Кроме этого, народный фольклорный ансамбль "Дайна" омского Дома дружбы стал лучшим в жанре "Фольклор", а образцовый театр шляп "Стиль" социально-культурного информационно-аналитического центра был отмечен в жанре "Декоративно-прикладное и изобразительное искусство".

Лучшим учреждением культуры и искусства стал Омский сельский дом культуры. Лучшим руководителем в сфере культуры и искусства стала директор кинодосугового центра "Победа" Исилькульского района Светлана Левина, а обладательницей премии в номинации "Лучшее юное дарование" стала участница художественной самодеятельности Дома культуры Таврического района Яна Тихонюк.