Омским фольклористам раздали премии губернатора
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 26 сентября 2017, 11:28  •  печать

Омским фольклористам раздали премии губернатора

Автор:

Стали известны лауреаты премии губернатора "За заслуги в развитии народного творчества".

Глава региона Виктор Назаров вручил премии "За заслуги в развитии народного творчества" в четырёх номинациях. В номинации "Лучший творческий коллектив" были определены победители по шести жанрам.

Так, за "Хореографическое искусство" премии удостоились солисты образцового ансамбля танца из Большереченского района "Шанс". В жанре "Вокально-хоровое искусство" лучшим признан Крутинский народный хор, а в жанре "Театральное искусство" - Знаменский народный театр. Образцовый духовой оркестр Сосновского дома культуры из Таврического района стал лучшим в жанре "Инструментальное искусство".

Кроме этого, народный фольклорный ансамбль "Дайна" омского Дома дружбы стал лучшим в жанре "Фольклор", а образцовый театр шляп "Стиль" социально-культурного информационно-аналитического центра был отмечен в жанре "Декоративно-прикладное и изобразительное искусство".

Лучшим учреждением культуры и искусства стал Омский сельский дом культуры. Лучшим руководителем в сфере культуры и искусства стала директор кинодосугового центра "Победа" Исилькульского района Светлана Левина, а обладательницей премии в номинации "Лучшее юное дарование" стала участница художественной самодеятельности Дома культуры Таврического района Яна Тихонюк.

Теги  •  #дом культуры #премия губернатора #фольклорист

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске на колонку поставили магнитный замок  •  сегодня, 12:44  •  
Омские следователи раскрыли убийство 11-летней давности  •  сегодня, 12:18  •   1
Омичи поразили судей на чемпионате Европы по аэродэнсу  •  сегодня, 12:10
Омича оштрафовали на тысячу рублей за запрещённую песню  •  сегодня, 11:57
Юбилейный мост будут ремонтировать экс-сотрудники "Мостовика"  •  сегодня, 11:46
В мэрии пояснили, почему не во всех квартирах Омска тепло  •  сегодня, 11:39  •   1
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400